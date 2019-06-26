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牛津研究：2030年機器人將取代全球「2000萬個」製造業工作

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▲ 2030年，全球大約會有高達8.5％的製造業職位會捨棄人力，改用機器來生產。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 2030年，全球約有高達8.5％的製造業職位會捨棄人力，改用機器來生產。

國際中心／綜合報導

英國牛津經濟研究所（Oxford Economics）26日發表報告指出，機器人的運用範圍正持續擴大，預計到了2030年，全球會有大約2000萬個製造業的職位，將被機器人所取代，這樣的現象雖然對產業的生產力與經濟有利，但恐怕會導致收入不平等的情況更為惡化。

根據CNN報導，牛津經濟研究所的數據顯示，機器的成本持續在下降，從2011年到2016年間，平均每個機器人的單價都減少了11%，它們能夠處理越來越複雜的任務，能夠適應不同的工作環境，滿足業主所需要的生產效率。

若全球機器人數量增加了30%，全球GDP就能因為生產力的提升，增加多達5兆美元（約新台幣155兆）。因此對大部分企業而言，相較於雇用人類當員工，機器能節省更多成本，又能提升獲利，是更好的選擇。

報告中提到，越來越多的工作開始使用機器人，平均每安裝一台新的機器人，就有1.6個從事製造業的人員被取代，到了2030年，全球大約會有高達8.5％的製造業職位會捨棄人力，改用機器來生產。

▲▼ 機器人。（圖／CFP）

▲2000年以來，機器人已經減少全球約170萬個製造業職位。（圖／CFP）

除了製造物流業，機器人的使用也一步步延伸到醫療保健、零售、運輸及飯店相關行業，越來越多人擔憂，「機器人與自動化」雖然提供了更高的經濟效益，但也同時淘汰了許多低技術性的工作，造成低技術工作區收入不平等，產生龐大的經濟壓力。

對此，研究人員也分析，自動化基本上會創造出更多新的就業機會，而且新職缺的數量應該會跟被取代的職位數量一樣多。一般而言，不再繼續待在製造業的這些人員，通常會轉而在運輸、維修、建造及辦公行政等領域重新找到工作，並不會因為機器人的取代，就這樣永久性的失去工作。然而，因為各地區的技術發展有所差距，那些被取代而失業人數較多、較為貧困的區域，可能難以從新的工作機會中取得平等受益，最後導致城鄉、地區間收入不均的情況更加嚴重。

牛津經濟研究所也特別點出，從2000年開始，機器人的出現已經陸續淘汰掉全球多達170萬個製造業職位，其中中國就多達55萬個、歐洲40萬個、美國也有26萬個。特跌是中國，目前正積極的投資機器人領域，希望以此晉升為世界製造業的領頭。數據顯示，到了2030年，中國所使用機器人數量可能多達1400萬台左右，「相較之下，其他國家就顯得遜色許多。」

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關鍵字：牛津經濟研究所,Oxford Economics,機器人

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