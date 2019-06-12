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與義大利飛雅特簽約　僑光科大首創機器人課程模組教學

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▲▼僑光科大與義大利飛雅特合作，首創機器人模組教學。（圖／僑光科大提供）

▲僑光科大與義大利飛雅特合作簽約，首創機器人模組教學。（圖／僑光科大提供）

記者李忠憲／台中報導

僑光科技大學12日舉辦「工程科技應用與機器人教育中心」揭牌儀式，並與義大利飛雅特等單位簽下「學產合作策略聯盟」備忘錄。僑光科大董事長陳伯濤博士表示，智慧製造的浪潮下，首創學習、實作、實習到就業的機器人課程模組教學，並強化機器人工程科技應用技術合作層級，將可為台灣創新教育及人才培育，提供完善教學環境，以培育機器人產業應用的實務人才。

僑光科大、義大利飛雅特．克萊斯勒集團下柯馬機器人及台灣總代理鐠羅機械，12日在僑光科大舉行「學產合作策略聯盟」備忘錄簽約，暨「工程科技應用與機器人教育中心」揭牌儀式。由僑光科大董事長陳伯濤與校長楊敏華博士代表校方，進行簽約。

▲▼僑光科大與義大利飛雅特合作，首創機器人模組教學。（圖／僑光科大提供）

▲▼僑光科大與義大利飛雅特合作，首創機器人模組教學。（圖／僑光科大提供）

董事長陳伯濤表示，僑光科大為培育智慧機械人才，在教學師資、專業場域及先端機械設備之投資不遺餘力，並首創結合業界中高階人才需求而設計之課程模組教學，從入學到就業，由淺而深的課程與實務教學方式，深受業界的肯定。

他說，機器人技術發展在機械業智慧化中，至關重要。義大利飛雅特．克萊斯勒集團旗下柯馬機器人為其核心事業之一，以生產製造與系統整合聞名。而鐠羅機械為世界一級車床送料機廠商，目前更為柯馬機器人的台灣總代理。

此次緣自機器人技術的三方合作，在僑光科技大學成立「工程科技應用與機器人教育中心」，由鐠羅機械李董事長捐贈僑光科大價值50萬的「柯馬機械手臂」，建置完整的智動化機器人專業教室，使用e.Do教學型機器人並導入最新柯馬機器手臂，結合感測設備及物聯網技術達到生產智慧化的教學目的。

陳伯濤說，這是全國大專校院中第一所機器人專業人才培育中心，提供師生及業界完整的創新教育課程、設備及場域，讓學生具備相關專業技術與實作能力，一貫化的模組教學與輔導，期使學生投入職場後，能達到務實致用、學用合一的目標，順利步入就業的藍海市場。

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關鍵字：僑光科大,機器人,飛雅特

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