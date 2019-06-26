染毒「S姓女主持人」起底！VJ起家、前夫是富商　外貌十足「美魔女」





▲江明學生前參加陳凱倫廣播節目。（圖／翻攝臉書／陳凱倫）



記者葉國吏／綜合報導

資深歌手江明學日前在屋內尋短，震驚社會。警方在去年江明學吸毒案爆發時，根據他供出的線索找到藥頭「神經仔」，神經仔更自爆一位「S姓女主持人」是大麻愛好者，而且專挑上等高檔貨、一次買很多，引起警調注意。

根據《周刊王》報導，2018年6月期間，江明學因為吸食持有安非他命被逮，警方根據他提供的線索找到一位名叫「神經仔」的藥頭。藥頭坦承確實賣毒給江明學，甚至自爆很多藝人都跟他買貨，但有些他根本不認識。不過有一位S姓女主持人讓他印象深刻，因為每次都要拿不少大麻，更是指定上好的大麻花。

這位S姓女主持人雖然年過半百，但保養得宜、身材相當健美，十足是個美魔女。S女過去曾在音樂台擔任VJ闖出名號，10多年前嫁給富商後淡出演藝圈，不過後來跟先生離婚，偶爾會在公益場合中看到她。

▲蕭淑慎多年前曾因吸食古柯鹼勒戒。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎）

其實藝人染毒新聞時有所聞，像是「深V始祖」蕭淑慎，就在2006年被驗出吸食古柯鹼後被逮；另一位就是本土劇男星江俊翰因吸食安非他命被逮，江俊翰表示是為了拍戲快速瘦身沾毒，面對鏡頭上他也透哭懊悔。