江明學藥頭爆「S姓女主持人」愛大麻！專買高價上等貨　供出「染毒藝人」名單

▲藝人江明學的「藥頭」供出許多吸毒藝人名單。（圖／翻攝自江明學臉書）

記者葉國吏／綜合報導

資深歌手江明學日前在屋內尋短，震驚社會。根據了解，警方在江明學吸毒案爆發時，在其供出的線索向上溯源，找出一名藥頭。更驚人的是，這名藥頭主動爆料「很多藝人都跟我買」，甚至透露一位S姓女主持人是大麻愛用者，而且都要挑好貨。

根據《周刊王》報導，2018年6月期間，江明學因為吸食持有安非他命被逮，警方根據他提供的線索找到一位名叫「神經仔」的藥頭。

藥頭坦承確實賣毒給江明學，甚至自爆很多藝人都跟他買貨，但有些他根本不認識。不過其中一位S姓女主持人讓他印象深刻，因為每次都要拿不少大麻，更是指定上好、價格較貴的大麻花。

根據了解，警方對於「神經仔」所提供的名單正在查證，將準備約談被點名的藝人，檢調系統也完全知情，名單若曝光，勢必會在演藝圈掀起風暴。

▲江明學歷經幽靈自摔，臉上縫百針。（圖／資料照／中視）

江明學憑藉1989年發行的專輯《秋意上心頭》紅極一時，大賣25萬張，退隱多年的他，在車禍後被拍到現身北市某間燒烤店打工，領時薪台幣140元，一個月薪水約15000。由於太多人到燒烤店看他，為了不影響燒肉店生意，江明學只好辭掉燒烤店工作，並專心準備接下來的演唱會，只是沒想到之後又傳出他攜帶安非他命，對演藝生涯再次重創，再度消聲匿跡之後，18日傳出輕生，令人不勝唏噓。

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