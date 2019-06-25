雙城論壇7月登場　柯文哲批：藍綠對抗就是把我抹紅

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇將在7月登場，台北市長柯文哲昨受訪表示自己比媒體還怕，25日他解釋，台灣政治就是這樣，平常沒事，選舉到了就是藍綠對抗，「藍綠對抗的話就是把我抹紅，我都覺得很無辜」；他強調，該做就做，反正也預期到會怎樣被K，都曉得。

談到雙城論壇，柯文哲25日出席長興淨水場太陽光電系統啟用典禮後受訪表示，雙城論壇已經辦9年了，所以第10年就該辦就辦。他也重申，台灣在大陸有200萬人，不管是工作、求學，然後陸配在台灣有38萬，且台灣對大陸一年出超850億美金，「在這種狀況下，兩邊完全沒有正式的溝通管道，我認為也不是辦法，所以好歹要留下一個交流的管道。」

「但是這樣，目前台灣政治就是這樣，平常沒事，選舉到了就是藍綠對抗，藍綠對抗的話就是把你抹紅。」柯文哲無奈表示，自己都覺得很無辜，但該做就做，反正也預期怎樣被K、都曉得。

至於傳出此次到上海會特別跟台商聯絡，柯文哲說，以前大陸事務委員會都找什麼學者專家，後來覺得沒有用，乾脆直接找台商會長，「主要找長三角（長江三角洲）的一些台商會長，包括杭州的、昆山的，一樣，你們有什麼問題、有什麼需要協助的，沒有爭議的先做」，至少賺錢沒有爭議，講到政治大家都高來高去，所以後來大陸小組的委員都去找一些台商會長來當。

▲柯文哲出席長興淨水場太陽光電系統啟用典禮。（圖／記者徐斌慎攝）