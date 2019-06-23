影城女廁傳門板碰撞聲　男高職生偷拍被逮！瞎掰「男廁太髒」

▲未成年高職男學生在北市某影城偷拍女民眾如廁畫面遭警方約談函送 。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區某影城日前發生一起女廁所偷拍事件！一名女子上個月到內湖某影城看電影時、電影散場後消費者到女廁上鎖，卻發現門板從外碰撞發出聲響，女子驚然抬頭，發現有男子拿手機對著她拍，當場花容失色大聲尖叫，被害人事後驚魂未定報警；內湖警方追查，發現偷拍的竟是一名未成年男高職生，雖然男子否認偷拍還辯稱：「男廁太髒：我是想去上女廁啦！」但警方查扣他手機搜出多段偷拍女子如廁畫面，男學生才坦承犯案。

▲未成年高職男學生在北市某影城偷拍女民眾如廁畫面遭警方約談函送 。（圖／翻攝GoogleMap）

內湖警方表示，轄區康寧路某影城上月發生一起偷拍事件，根據被害人描述，歹徒是躲藏在影城女廁內，查出手機在廁所隔板上方偷拍，因色狼偷拍過程不慎發出聲響，這才被女消費者察覺並尖叫求救，被害女子在友人協助下前往附近派出所報案。

警方事後根據監視器發現，偷拍狼是一名就讀某高職的未成年男學生，申請搜索票後到男學生家中執行搜索，並將他帶回警局調查。

這名男同學到案後，異想天開辯稱他覺得「男廁所太髒、才會想去女廁所方便！」，並解釋自己進入女廁、為了確定隔間內有無女子才會用手機拍照；警方查扣他手機內影像，發現有數段都是拍到女子如廁過程，反諷：「確認女廁有沒有人使用、要連女生上廁所過程都記錄下來喔？」這名男學生聰明反被聰明誤，訊後遭警方以妨害秘密罪嫌函送少年法庭調查。

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