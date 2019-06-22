減輕育兒負擔！台中「百家私幼」加入準公共化　萬名幼兒受惠

▲台中「百家私幼」加入準公共化，預估將有萬名幼兒受惠。（圖／台中市教育局提供，下同）



記者陳玉／台中報導

減輕育兒負擔！「媽媽市長」盧秀燕上任後積極推動公幼倍增計畫，108年度已增加公立及非營利幼兒園41班，為歷年最多；針對私立幼兒園，因應8月中央準公共幼兒園政策上路，台中目前已有百家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園，預估將有近萬幼兒受惠。

台中市教育局表示，盧秀燕上任後推動「公幼倍增」計畫，108年度已增設公立及非營利幼兒園41班、增加收托人數1151人，並朝108至111學年度擴增至少180班以上，讓平價教保服務量達5400人，達成公幼倍增的目標。

▲台中市也同步啟動「托育一條龍」轉銜機制，讓既有政策再升級。



另配合8月中央準公共幼兒園政策將上路，市府針對收費、基礎評鑑、建物安全、師資配置、課程與教學等要件符合資格，且有意願合作的私立幼兒園，簽訂契約提供平價教保服務；目前已有百家私立幼兒園申請加入準公共幼兒園，教育部將於7月底前在全國教保資訊網公告名單。

教育局說明，中央準公共化政策擴大2至4歲育兒津貼，就讀公立幼兒園每月最多繳交2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，低收、中低收入戶幼兒免費；如未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月領取2500元育兒津貼。

此外，銜接中央托育補助新制，市府同步啟動「托育一條龍」轉銜機制，延續既有政策再升級。教育局舉例，托育一條龍並未針對2至4歲未入園者提供補助，未來將適用中央新制，每年提供3萬元育兒津貼；而托育一條龍針對弱勢加額補助每人每年最高3萬元，中央新制無此項措施，則由市府繼續核發，福利不打折。