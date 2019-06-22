正妹地勤「值勤中」拒合影…卻被踹打在地！　3醉男機場鬧事下場慘

▲ 事發地點位在越南北部的壽春機場（Tho Xuan Airport）。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

越南廉價航空越捷航空（Vietjet Air）一名女地勤人員在機場上班時，以正在執行勤務為由，婉拒與3名酒醉男子合影，但她卻當場被打巴掌、踹倒在地，就連一旁出手制止的機場經理、保全人員也被揍。如今判決結果出爐，3名動手的男子分別被判處1年10個月至3年的有期徒刑。

《每日郵報》報導，這3名男子當天到機場為朋友送行，隨後在出境大廳發現地勤人員黎氏江（Le Thi Giang）的身影，便上前要求與她合照。黎氏江起初答應合照，但在對方二度提出要求後，她以「執行勤務」為由婉拒。

不料，這群喝醉的惡男卻轉而對黎氏江動手施暴。影片顯示，其中一人趁著黎氏江看著另外一個方向的時候，從後方踹了她的臀部，讓她當場跌坐在地。一旁的機場經理、保全人員見狀紛紛上前制止，但經理被賞耳光，2名保全人員被打，甚至連另名用手機拍攝這一切過程的女員工也被威脅。

▲ 黎氏江當場被打巴掌、踹倒在地 。（圖／翻攝自Youtube）

最終，保全人員成功把3人帶往警局，當局以妨害公共秩序罪起訴41歲的黎凡尼（Le Van Nhi）、34歲黎中東（Le Trung Dung）以及28歲范胡安（Pham Huu An），而機場保全人員則因沒有保護好黎氏江而被罰款。

這起事件傳出後，引起當地社會的強烈不滿。據了解，3人目前都被關在清化省（Thanh Hoa Province）的法院，黎凡尼面臨3年有期徒刑，黎中東被判2年10個月，范胡安則是被判1年10個月。