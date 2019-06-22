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蔡賴配難度高、英仁續配有譜　賴清德扮輔選立委領頭羊

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圖文 / 鏡週刊

民進黨總統初選民調結果揭曉，現任總統蔡英文以8.2個百分點的差距擊敗對手前行政院長賴清德，取得角逐連任資格。本刊調查，英系核心早在初選結果揭曉前，對勝局已有把握，府院早就著手初選後的整隊布局，力求修補「內戰」的裂痕，面對黨內期盼「蔡賴配」的呼聲不斷，即使小英不排斥賴任副手，但蔡、賴廝殺，互信受損，已讓蔡賴配難度愈來愈高。

若蔡賴配不成，黨內多數立委屬意小英與副總統陳建仁的「英仁配」繼續搭檔，並力促賴清德儘速歸隊，扮演輔選立委的角色，與蔡英文、行政院長蘇貞昌組成綠營2020捍衛政權的鐵三角。

 

經歷將近3個月的紛擾，民進黨總統初選結果上週四揭曉，總統蔡英文以超過8個百分點的差距領先挑戰者賴清德，確定獲得爭取連任資格後，蔡英文16日一連在北市參拜4間廟宇並感謝支持者，同時不忘稱讚對手賴清德在選後展現的民主風範，讓她反省自己的不足，對於未來布局，蔡英文也強調：「這個時間應該不會太長。」

蔡英文初選後人氣明顯回溫，16日她前往台北萬華龍山寺參拜，支持群眾把廟前廣場擠得水洩不通。（總統府提供）

　

求團結　弭初選裂痕

賴清德在初選結果揭曉後公開表態，將履行承諾全力支持蔡英文競選連任，雖未回應是否願意擔任副手組成蔡賴配，但呼籲團結一致的基調讓黨內鬆了一口氣，本刊調查，賴清德近日逐一致電給曾協助他的黨內外友人表達謝意，並透露自己會先休息一陣子，黨內整合步調恐須再等一段時間。有人在通話中抱怨黨中央修改民調辦法對賴並不公平，但賴僅回應：「遊戲規則就是要接受，不能不接受。」語氣雖透露出些許無奈，但仍力求黨內團結。

「整合蔡賴的當務之急，會先處理支持者的情緒。」英系輔選核心幹部透露，雙方剛結束高度動員的初選，傷口都還沒止血，馬上就要促成蔡賴配，不見得有利整合，尤其深綠及挺賴的核心陣營，還處在敗選情緒中，甚至將賴慘敗的原因，歸咎於民調時程延後，以及英系利用總統職權及行政資源鋪天蓋地輔選，這些質疑挺英派必須克制回應，「贏的一方必須克制，兵家大忌就是贏跤（賭）又要贏話！」

蔡英文（前左）在初選期間成功塑造「辣台妹」形象，支持度回溫，圖為蔡英文16日走訪台北萬華華西街，熱情攤商拿出手機與蔡自拍。（總統府提供）

知情人士透露，蔡陣營早在5月底透過內部民調，已鎖定雙方支持度從原本差距約3個百分點，拉開到5個百分點，當時黨內5人小組在5月29日中執會前內部會議已有人建議，應優先思考賴在2020大選所扮演的角色，著手布局弭平初選裂痕，有人甚至建議，以賴的個性，與其強求他歸隊競選總部，不如讓賴扛下立委輔選團，以他的人氣及輔選能量，若不排斥，甚至可納入不分區，都比搭配副手更能發揮戰力。

　

蔡賴蘇　勝選鐵三角

民進黨祕書長羅文嘉於初選結束隔天接受專訪，爆料賴清德在3月下旬與黨內協調5人小組會面時，就認為蔡英文會贏得初選，對此，親賴人士表示，羅的說法令賴不滿，私下以「亂講、完全不是事實」駁斥，這對後續黨內整合也可能造成傷害。

13日民調結果出爐當天，賴清德在台南首廟天壇參拜並發表聲明後，曾與支持者闢室密談，席間賴的話不多，情緒也相當淡定，多是支持者對他表示安慰及打氣。據轉述，有人建議賴可趁初選結束空檔出國休息，但賴僅回答「要再看看」，因為他今年一月卸任行政院長，還在出國管制期間，須申請核准才能成行，顯見賴尚無出國打算。

賴清德（左）初選後打算休息一段時間，未來在大選擔任何種角色仍待觀察。圖為賴與台北市議員高嘉瑜（右）11日冒雨車隊掃街。

賴陣營人士說，初選期間賴清德受盡委屈，承受很大的壓力，要先沉澱心情，才能決定下一步，「許多支持者認為擔任副手太委屈賴，團結拚勝選的方式並非只有蔡賴配。」

一位北部綠委認為，「蔡賴配百分之百不可能！但賴不能缺席大選。」初選期間2人撕破臉，硬配根本違反人性。他建議，蔡英文選總統、賴清德輔選立委、蘇貞昌衝國政，讓「蔡賴蘇鐵三角」成為明年大選力拚總統連任、立委過半的關鍵角色。至於副手，「除非有特別能幫小英加分的人選，否則為何不續用陳建仁？」

高雄市長韓國瑜（左）在綠營初選民調中落後蔡英文、賴清德，圖為韓17日拜會前立法院長王金平（右）。

　

賴輔選　角色待協商

和賴清德以姐弟相稱的總統府祕書長陳菊14日透露，民調公布當天曾跟賴通電話，是否談及蔡賴配，她更直言：「沒有，現在不適合。」民進黨新系、英系立委初選後即公開呼籲蔡賴配，但不少立委私下認為，不該步上2008年謝長廷、蘇貞昌初選時刀刀見骨、初選後硬配在一起而慘敗的後塵，傾向支持民進黨團總召柯建銘的提議，可將賴列入不分區立委的安全名單邊緣，讓蔡、賴分進合擊，蔡英文拚總統、賴清德輔選立委、衝政黨票。

蔡陣營幕僚透露，蔡並不排斥蔡賴配，畢竟在支持群眾、性格等方面，2人有互補效應；但除了2人主觀意願外，還須克服內部不同意見，蔡賴配的難度確實很高。

知情人士透露，黨中央在初選協調過程確實期盼促成蔡賴配，主因4月內部民調顯示，蔡賴配組合比蔡、賴各自參選支持度高出5個百分點，且「制霸」檯面上所有可能的正副總統搭檔。這也是卓榮泰呼籲不要修改初選辦法，避免破壞蔡、賴互信，以利選後整合的因素之一。可惜最後還是修改辦法，讓賴極度不滿，也降低了蔡賴配成局的可能性。

民進黨主席卓榮泰（圖）已啟動黨內整合工作，強調蔡英文與賴清德合作有很多種模式，不一定是「蔡賴配」。

黨內幹部坦言， 初選競爭剛結束，雙方陣營廝殺後難免心中有疙瘩，不可能立刻變得若無其事，但賴清德是明年大選重要輔選大將，一定要以大局為重。至於賴以何種角色輔選？他研判，卓榮泰可望扮演關鍵推手，畢竟初選過程卓為維護制度受到不少責難，賴應很難抗拒卓的請託。

蔡英文連日來致電感謝初選期間挺她的黨內公職，幫蔡錄製電話拜票語音的立委余天，就接到蔡來電說：「余大哥，你的錄音真的很有效耶！」立法院臨時會本週召開，蔡也分批邀黨籍立委到官邸便當會，其中也包括曾在初選中支持賴清德的立委林俊憲、郭國文，啟動黨內整合意味濃厚，也可能觸及副手人選議題。

蔡陣營幕僚透露，5月中旬內部民調蔡就已與賴打平，經過同婚立法，挺英年輕選民透過社群媒體發動另一波支持熱潮，5月底英系掌握的內部民調蔡、賴差距已拉開，隨後六四事件30週年、香港反送中抗爭推波助瀾，初選前一週已領先賴5至7個百分點，與最後結果幾乎一致。

香港反送中抗爭讓台灣反中國意識高漲，也讓蔡英文初選民調支持度飆出半年來新高。

　

助英台　年輕人發酵

蔡陣營分析初選民調結果，發現蔡韓柯、賴韓柯2個不同對比題目中，蔡韓柯對比的總表態率比賴韓柯對比平均多出4.5個百分點，尤其20到29歲族群，更有超過9個百分點的不表態差距，顯示「唯一支持蔡英文」的效應在年輕族群中發酵特別明顯。

蔡陣營善用網路社群工具，以象徵「幫助蔡英文守護台灣」的「助英台」當作任務代號，透過臉書、LINE、IG宣傳政績，還首創LINE官方帳號與支持者互動的新模式，例如：請粉絲回傳「助英台」可得到VIP徽章、傳照片就能自動合成個人專屬文宣，在短短一小時內就吸引超過2萬人次傳訊、傳照片互動，效果驚人。就有黨內人士戲稱，即使最後蔡賴配不成，「蔡LINE配」應無庸置疑，且已成為小英拚連任的祕密武器。


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