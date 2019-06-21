郭台銘下班「搭捷運」回家　一上車坐博愛座！隨扈緊張問：郭董幾歲

▲正式卸任董事長員工歡送，郭台銘搭乘捷運回信義區住處。 。（圖／記者湯興漢攝，下同）



政治中心／台北報導

68歲的郭台銘21日交棒董事長一職，正式卸任，告別鴻海帝國，強調「換總統的頭銜比較好」、「我永遠不回來」，全力爭取國民黨總統提名，也不會干涉公司運作。卸下董事長身分，郭台銘轉頭就前往頂埔站搭捷運回家，說自己已經是一介平民，一上車就坐上博愛座，隨行人員緊張地交頭接耳確認「郭總裁幾歲啦？」

鴻海員工列隊歡送，郭台銘在股東會後前往頂埔站，弟弟郭台強、兒子郭守正也特別到場，他強調「今天正式卸任董事長，已經成為一介平民。」接著搭捷運回家。一路上月台、車廂都湧進不少粉絲為他加油，高喊「郭董當選」，還有伯伯搶著握手要他「好好替國家奮鬥！」

郭台強感性祝福，直說從商和從政完全是兩回事，自己也還在調適中，但是為了改善經濟環境而努力是好事，祝福哥哥心想事成。郭台銘會後受訪時強調「我絕對不會再回來，而且我絕對不再干涉，我要以中華民國的利益為第一優先。」被問到總裁的頭銜會不會保留？他露出一抹微笑，搖搖頭連忙說了3次「不會、不會、不會」，覺得換總統的頭銜更好。

郭台銘說，已經正式卸任，成為一介平民，所以「下班第一件事就是搭捷運回家」，且要一路從頂埔搭回市政府站，然後走路回家。坐了快一小時才抵達，沿途簽名、合照、握手都來者不拒，展現親和一面。《鏡周刊》報導，郭一上車就坐上深藍色的博愛座，讓隨行人員緊張兮兮，不斷確認郭總裁年齡，就怕不符合規則。

郭台銘說，上一次搭捷運是象山站剛開通時，帶著媽媽出遊，陪媽媽從象山站一路搭到北投站走走，被媒體追問以後不能叫郭董？ 他則開玩笑「我更想要總統頭銜！」