包著糖衣的毒品！誘惑學子染毒　教你「2不3沒有」輕鬆辨別

▲苗栗縣毒衛中心涂麗秀主任（前排左四）、苗栗縣學生校外生活輔導會江湧益督導（前排右四）一同呼籲反毒的重要性。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

每年7月正是學生暑假的開始，同時也是毒品犯罪猖獗的時間，加上現在新興毒品常製作成糖果、飲料等包裝，讓青少年甚至大人都分辨不出來，在誤觸、誤食下恐染上毒癮。大千醫療社團法人南勢醫院特於21日舉辦「享受青春 拒絕毒品」記者會，分享現今毒品的資訊，希望提醒家長及學生小心毒害上身。

南勢醫院院長暨精神科醫師洪國翔表示，資料顯示目前首次沾染毒品的平均年齡已降低到12.5歲，2013年到2017年青少年涉毒人口從7491人增加到9779人，短短4年增加30%，顯見毒品對青少年的危害。而使用毒品的原因有82%出於好奇、無聊與對未來人生沒有期待，18%因環境壓力影響。

▲南勢醫院同仁以小短劇方式介紹現在的新興毒品，讓民眾可以從中獲得相關資訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

南勢醫院精神科主任何仁琦表示，現有的毒品中以海洛英、安非他命、K他命是目前三大氾濫毒品，而現在防制毒品最大的挑戰，在於毒品外觀已有別於傳統的結晶、粉末、膠囊或錠劑形式，而是參入零食或飲料，鬆懈青少年的警覺性，並逃避警方查緝。

何仁琦建議，父母及師長可特別留意孩子是否有出現「2不3沒有」的情況：情緒「不穩定」、與家人「不互動」、常打哈欠「沒精神」、體重下降「沒胃口」、不明花費變多「沒節制」，從這些跡象觀察孩子是否有染毒的情形，並給予適當的協助。