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Google CEO撰寫年度創始人信函　主題圍繞「我們想幫你」盼打動用戶的心

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▲▼Google公司成為全球15家年輕人最想去的科技公司前3名。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）本周代表母公司Alphabet撰寫了年度創始人信函，該信函中所傳遞的訊息與Google I/O開發者大會上鎖闡述的主題一致：Google想幫助你，希望打動消費者的心。

CNBC報導，雖然皮查伊並非Google創辦人，但他在2015年就寫過創始人信函，此回為第二次。過去兩年來，皮查伊已然成為Google最新的形象代表，皮查伊赴國會就政治偏建及隱私權作證、面臨員工的罷工威脅，及對在中國大陸導入經審查的Google搜尋引擎一事飽受批評。面對監管機構、媒體及員工日益嚴苛的審視，皮查伊始終維持其平靜的風度來處理這種壓力，而Google兩位聯合創始人佩吉（Larry Page）、布林（Sergey Brin）逐漸淡出。

皮查伊在創始人信函維持其一貫的風格，提出以下幾個主題：

● Google的目標已從最初的「組織世界訊息」逐漸改變。皮查伊寫道：「現在我們專注於為每個打造一個更有用的Google。我們渴望為每個人提供他們所需的工具，使他們增長知識、更健康，更加幸福及成功。」

● 「我們的產品旨在為您節省時間，」皮查伊以Google翻譯、智慧預測拼字功能Smart Compose等功能舉例，有了這些工具，能使用戶更快速地撰寫電子郵件。

● 「我們現在擁有最多實用產品之一的就是YouTube，」使用者正透過YouTube觀看一些實用教育影片。過去幾個月來，YouTube備受批評，包括指控其平台上的極端主義內容對青少年造成不良影響，在處理仇恨言論的同時無法做到公允公平。皮查伊指出，「仇恨言論既是一個嚴峻的電腦科學議題，同時也是一個棘手的社會問題。...YouTube上的問題或邊緣內容僅佔整個平台內容的不到1%。」

● 「我們希望幫助您與所愛的人事物聯繫起來，」比如查看家人與朋友照片，並「幫助您在需要的時候脫離科技產品，使用WindDown等數位健康（Digital Wellbeing）功能，在夜間提醒用戶早點睡覺，或使用FamilyLink等應用程式，幫助您管理孩子的螢幕使用時間１。」

● 「產品需要更多數據才能提供更有幫助的服務」過去Google數度被批評利用其大型數位平台來侵犯使用者隱私，CNBC認為，皮查伊這句話算是對此批評的一種回應。

另外，皮查伊也在信件中談論其他主題，包括協助發展中國家，提供更便宜的上網選擇；透過投資房地產來幫助當地社區；借助「Google News Initiative」計畫，幫助新聞行業多賺3億美元。

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關鍵字：Google,皮查伊

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