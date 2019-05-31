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「我薪水已經夠多了」　Google CEO回絕大筆股票獎勵

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▲▼Google執行長皮蔡。（圖／路透）

▲皮查伊憑藉著自己在工程方面的實力於2015年坐上Google執行長之位。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）一直是世界上收入最高企業高管之一，不過如今卻完全相反。據外媒報導，皮查伊曾於去年拒絕了一大筆限制性股票（restricted stock）獎勵，理由是：我已經夠有錢了。

彭博報導，皮查伊已經連續兩年未獲得任何股權獎勵，據知情人士透露，其中一個關鍵原因是皮查伊曾在2018年拒絕了一筆限制性股票獎勵，因為他覺得自己已經得到豐厚的報酬了。目前尚不清楚皮查伊這個舉動令他少拿了多少財富，但若Google繼續向其支付鉅額薪酬，可能會為他帶來新一輪爭議。

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科技公司如今正面臨著愈來愈多的質疑，其中一點便是收入不平等。皮查伊憑藉著自己在工程方面的實力於2015年坐上Google執行長之位，使其不得不開始處理這些與工程毫無關係的政治問題。

據知情人士透露，Google母公司Alphabet的董事會計畫在今年稍晚重新討論執行長皮查伊的薪酬問題。到了那時候，皮查伊此前獲得的股票獎勵都將兌現，這使其在美國企業領導人中顯得更加與眾不同，甚至讓人對這位現年46歲的執行長未來走向產生不少疑問。長期研究企業主管薪酬問題的邁阿密大學副教授費理（Fabrizio Ferri）指出，對皮查伊來說，薪資對其留任的影響非常小。

Google長期以來皆以高薪留住優秀員工而聞名，高階主官的獎金大多以限制性股票的形式獲得，並於偶數年發放，皮查伊則是主要受益者之一。2014年，就在皮查伊接替Google聯合創辦人佩吉（Larry Page）成為Google新任執行長前不久，他獲得了價值2.5億美元的股票獎勵；第二年，當他正式成為Google掌門人後，又獲得一筆價值1億美元的股票；2016年，皮查伊再度獲得價值近2億美元的股票獎勵。

也是同一年，Google執行長的角色開始從一名技術領導轉變為「政治雷區」。Google員工於2016年公開批評美國總統川普新的移民政策，不到一年後，Google工程師達莫爾（James Damore）撰寫了一封題為「Google 的意識形態回音室」的內部備忘錄，批評公司目前的多元化政策和主流意識形態「左傾」，使保守派員工和不同意見人士恥於發聲。2018年，Google內部員工反對該公司與中國大陸政府合作，擬推出一款「符合中國政府要求」版本的Google搜尋引擎；同年秋季，Google員工走上街頭，抗議公司高層包庇Android系統的創始人魯賓（Andy Rubin）對女下屬的不當性相關行為，並在其離開公司時還支付了9000萬美元，讓其「體面地」離開Google。

▼不滿公司對性騒擾處理不公，紐約市的Google員工發動罷工大遊行。(圖／達志影像／美聯社）

▲由於不滿公司對性騒擾處理不公，紐約市的Google員工周四發動大罷工抗議。(圖／達志影像／美聯社）

據知情人士透露，在今年稍早的一次會議上，一名Google質問為何皮查伊能獲取高達數億美元的薪水，而部分員工卻連在矽谷的生活費都難以負擔。而除此之外，來自Google外部的批評聲浪也不小，Google正在全球各地面臨多項反壟斷調查，而美國監管機構對該公司的規模、權力及對其對用戶數據的審查也愈趨嚴格。目前兩名Google聯合創辦人佩吉及布林（Sergey Brin）都已退出公司日常管理，曾負責政策事務的前執行長施密特（Eric Schmidt）也將離開董事會。

去年12月11日，皮查伊出席美國眾議院聽證會，接受議員們關於數據及隱私等多方面的質詢。其中包括Google工作人員及演算法的政治偏見、中國大陸的審查及監視等。2016年離職的Google前高管馬克高恩（Matt McGowan）說：「桑德爾（皮查伊）正在快速老去，當你在全球擁有超過10億客戶時，總會有數百人厲聲地反駁你的決定。」馬克高恩認為，皮查伊不是一位經驗豐富的執行長，他未曾經歷過這類危機，但他學得很快。

自皮查伊接任執行長以來，Alphabet股價已上漲逾50%，但該公司上季度的財報卻未達華爾街的預期，在最近一次電話會議上，分析師對皮查伊感到失望。聲譽評估及管理服務公司Reputation Institute的格里菲思（StephenHahn-Griffiths）指出，去年被譽為世界聲譽最佳CEO的皮查伊，今年根本沒有入圍前十，「或許人們對他的領導能力已開始存疑。」

自皮查伊於2016年獲得那筆鉅額股票獎勵以來，其年薪已高達65萬美元，其中還包括他的個人維安費用等特殊津貼。截至周二（28）收盤，皮查伊手頭仍有51269股未到期股票，價值約為5810萬美元。據監管文件顯示，這些資產將於6月、9月及12月解禁。

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關鍵字：Google,Sundar Pichai,薪酬

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