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長榮開始罷工！　「宣布罷工前」投保的不便險才會理賠

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▲▼長榮航空罷工事件。（圖／記者宋良義攝）

▲長榮航空將從下午4時開始罷工。（圖／記者宋良義攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

長榮航空勞資協商破局，今（20）日16時起開始罷工，估今明兩天有近300班、6萬旅客受影響。近期有計畫搭乘長榮航空出國的旅客，不便險必須是在「宣布罷工前」投保才有理賠，若是在宣布罷工後才投保，恐已錯過黃金投保時機，大部分產險公司不會理賠。

長榮罷工到底自己買的不便險保不保？Money101董事總經理周純如表示，保險公司在保單條款都有明確載明「在締結契約前已公告罷工」都不在承保範圍內，僅保障罷工前已投保的客戶。

周純如也說明，就算在罷工前已經有買不便險，也要關注各家保單條款內的限制，有可能賠或不賠，目前13家產險公司中有兩家產險公司不理賠罷工，其他產險公司多是「有條件式」理賠，且遇到罷工事件，旅遊不便險的保障項目除了班機(行程)延誤以外，行程取消、行程更改、行程縮短等項目也是有機會申請理賠。

當預定班機發生「罷工」事件導致班機(行程)延誤、行程取消等狀況，民眾可以透過4點來釐清自己買的保險賠或不賠：

1.投保的時點必須在罷工開始之前才有將罷工列為保障事故。
2.該家產險若將罷工列為不保事項，則不賠。
3.發生事故地在哪裡？「海外出發航班」只要符合延誤的理賠小時數，多數產險公司會賠，「台灣出發航班」則依據各家條款不同分為「報到後」或是「出境後」確定的班機延誤才有理賠。
4.各家產險班機延誤認定的小時數，大致從2小時到6小時不等。

若因罷工因素造成部份航班取消、延誤情形，明台產險理賠部副總經理魏長樟表示，各家產險理賠情形依條款規定有所不同，就明台產險而言，條款中並未將罷工事件列為除外不賠項目，保戶可備妥相關文件申請旅程延誤費用，或旅程更改費用保險金；同時也提醒旅客先查看其他替代航班，或就近尋找過夜住所，以個人安全為優先考量。

民眾若要辦理理賠，請事先準備文件，包括公共交通工具購票證明、公共交通工具業者所出具載有被延誤期間及延誤原因證明；還有費用單據，例如因班機延誤所必須支出的住宿、膳食及交通費用明細收據或發票正本。

魏長樟也提醒，上述各種單據一拿到記得先拍照，像日本有些電車的票札會把票收回；如果人還在台灣的話，只要已經出海關就會按照條款理賠；如果已發生罷工後，再向產險公司購買不便險，則不會賠償。

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關鍵字：長榮,罷工,不便險,班機延誤,理賠

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