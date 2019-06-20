影／長榮罷工！陸客急「女兒明畢業典禮」　她繞機場一圈乾等：說罷就罷不尊重

記者陳以昇、林姸君／桃園報導

長榮航空勞資協商20日破局，桃園市空服員職業工會直接於會中宣布，下午4時許開始罷工。許多旅客到現場後非常傷腦筋，其中有陸客因明天女兒畢業典禮，一定要回去，現在不知道該怎麼辦；還有一名媽媽表示，尊重罷工，但不能突然說罷就罷。

陸客表示，旅遊提早結束，因為小孩明天畢業典禮，今天一定要回去，但完全沒有人來接洽，只能慢慢等，真的很無奈，若錯過活動的話，小孩、家人都會很遺憾的。

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▲陸客無奈。（圖／攝影中心，下同）



另一名媽媽則表示，小孩和朋友要飛芝加哥打工，做父母的很擔心3個小朋友怎麼辦。她指出，櫃台說拿號碼牌，但繞了機場一圈根本沒有看到號碼牌在哪，只能乾等、被動等通知，「要講清楚哪天要罷工，搞一團亂大家都沒好處，說罷就罷這樣很不尊重。」

▲媽媽表示，有點不尊重。



在工會宣布發動罷工後，長榮航空在官網已設置長榮航空罷工航班異動專區，但尚未有進一步航班異動內容。民航局所轄各航站已於20日下午2時20分啟動應變機制；桃園機場則於下午2時45分啟動應變機制，目前民航局已聯繫國籍業者，請各航站主管主動瞭解現場狀況，提供必要協助。

據統計，下午4點後今日預估有76班次受到影響。長榮航空表示，深知旅客對後續行程受影響感到憂心及恐慌，最新航班取消或異動將隨時更新公佈於長榮航空罷工專區網頁www.evaair.com、手機APP或臉書，旅客也可撥打至長榮航空服務中心02-2501-1999查詢相關訊息。

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