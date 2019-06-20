還原片／長榮空服員宣布罷工前一刻　勞動部次長焦急大喊：等一下…





▲勞動部政務次長劉士豪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

政治中心／綜合報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日正式重啟勞資協商，會議下午一時開始，從空服員主要訴求日支費，且非會員禁搭便車開始談起，雙方在調高日支費上一開始就沒有共識，席間一度休息5分鐘，會議主持人、勞動部政務次長劉士豪原本希望換成第7點會務公假訴求談起，但沒想到工會代表隨即宣布協商破局、罷工開始，讓劉士豪焦急大喊「等一下、等一下」，甚至直接走下台勸說雙方，希望還有轉圜的餘地，無奈工會決定罷工的心意已決。

桃園市空服員職業工會6月初取得合法罷工權，雙方在這場勞資協商會議前，已由勞動部邀集展開2次會前會討論會議流程，最終確定由勞動部政務次長劉士豪主持，也首度同意開放媒體進場直播。雙方並可各自指派一名專家學者協同主持，長榮推薦專精《航空法》的律師柯莉娟，桃空職工則推薦台大社會系副教授范雲。

▲范雲。

這長協商會議原本預定逐一討論空服員工會所提出的8大訴求，依照會前會達成的共識，將先從工會最主要爭取的部份，提高日支費從台幣每小時90元調至150元，並禁搭便車開始談，另外的訴求還包含改善九大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪等。

針對提高日支費且非會員不能比照辦理（禁搭便車）項目，雙方在日支費尚未有共識前，工會就要求先討論「禁搭便車」，因為日支費和禁搭便車是同一題。但長榮航空公司人事室副協理許平認為，如果有了禁搭便車條款，可能造成同航班組員同工不同酬問題，會產生嫌隙跟怨懟，可能進而影響到團隊合作默契，會有飛安上的顧慮，因此公司實在是無法答應。

▲長榮航空人事室協理許平。（圖／記者徐斌慎攝）

回到日支費討論上，桃園市空服員職業工會理事廖以勤表示，空服員工作性質是必須常常到外站，隨時接到公司通知就不能陪伴家人，工會認為日支費的性質，不單單只是吃飯錢而已，還要考量到空服員常常捨棄掉跟家人重要聚會、陪伴的時間，她說，空服員沒有一定要好要滿，但問公司日支費部分，是否有從90元往上調的空間？

長榮航空空服本部協理馮美莉表示，就空服員提出的提高日支費部分，公司有比較業者的水平，事實上是都有符合業界水準，但公司願意就空服員薪資部分再實質提高，提出可以給予「飛安服勤獎金」，一個來回給150元的方式，若工會認同，公司也願意針對金額部分再來討論。





▲長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議。（圖／記者湯興漢攝，下同）

對此，劉士豪在會議上一度也要求工會提出對於薪資上面跟華航具體數字有差別的部分，而長榮資方代表也舉出公司與其他航空日支費的比較，以及加薪、四個月年終獎金等數據進行說明，不過，工會稍後則是要劉士豪裁示暫停會議5分鐘讓工會進行私下討論。

5分鐘討論結束後，桃園市空服員職業工會長榮分會常務理事李瀅表示，在工會這樣善意的希望回到協商狀況，他們覺得非常遺憾，因為直到20日出動了這麼多媒體、官員來協助，結果資方提出的方案還是長得跟過去2年一模一樣，工會已經退讓了，不管是公司想要直播、換場地，工會都沒有拒絕，耗費這麼大的成本坐到這個平台上，長榮公司仍提出跟原本一模一樣的方案，完全沒有前進的方案，種種都讓工會感覺這場協商無法進行。

▲桃園市空服員職業工會長榮分會常務理事李瀅。

這時，劉士豪提議，如果雙方在日支費項目上面沒辦法有進展，那建議討論雙方較接近的項目7，也就是給予本會理監事、會員代表會務公假的部分進行討論，劉士豪也希望資方能夠表達自身善意。

不料，李瀅此時則直接回應指出，工會要表達的是，工會已經確切認知到這次協商沒有辦法進行，「所以工會現在就宣布，我們的罷工行動即刻開始！我們的協商就到這邊終止！」聽聞工會決定罷工，劉士豪在現場趕緊說著「等一下、等一下！」然而現場的工會成員卻不理會，紛紛戴起罷工頭帶。

見到工會堅決罷工，劉士豪又喊著「先休息5分鐘…」並直接走下台想勸工會成員，但李瀅仍強調，「工會認知到此次協商沒辦法進行，所以工會現在宣布，從2019年6月20日下午4點，罷工行動正式開始，我也藉著這個直播的機會向各位會員宣布，請你注意，即刻朝工會宣布的罷工地點集結。」

眼見工會心意已決，劉士豪只好轉而走向勞方座位區進行協調，此時，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱也直接在現場宣布，「請各位會員注意手機簡訊，現在是6月20日下午2點鐘，請所有收到簡訊的會員，沒有勤務在身的會員，即刻前往長榮航空南崁運航大樓集合。下午4點以後報到的航班，以及所有地面勤務，一律不准服勤。其次工會也在這邊向大眾、長榮航空公司呼籲，就我們所知，長榮航空的空服員，扣掉本會會員以後還有1000多名的備用人力，我們在這邊呼籲長榮航空公司，請優先將這1000多名的備用人力用於輸運離島航線以及國內線，如果長榮航空公司的人力不夠輸運離島航線跟國內線，工會為了確保國人的輸運，我們會協助離島和國內航線的人力，謝謝。」

在周聖凱說話同時，原本在勞方座位區的劉士豪，又立刻走向工會方，看似十分著急。不過，李瀅仍表示，「現在罷工行動準備開始，但是如果公司能拿出誠意，有更前進的方案，公司隨時可以來找工會，工會隨時保持著罷工後一樣進行協商的任何機會。」

▼長榮工會宣布罷工。（圖／記者呂佳賢攝）