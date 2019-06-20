　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原片／長榮空服員宣布罷工前一刻　勞動部次長焦急大喊：等一下…

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商破局，勞動部政務次長劉士豪表示雙方仍在協調中。（圖／記者湯興漢攝）

▲勞動部政務次長劉士豪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

政治中心／綜合報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日正式重啟勞資協商，會議下午一時開始，從空服員主要訴求日支費，且非會員禁搭便車開始談起，雙方在調高日支費上一開始就沒有共識，席間一度休息5分鐘，會議主持人、勞動部政務次長劉士豪原本希望換成第7點會務公假訴求談起，但沒想到工會代表隨即宣布協商破局、罷工開始，讓劉士豪焦急大喊「等一下、等一下」，甚至直接走下台勸說雙方，希望還有轉圜的餘地，無奈工會決定罷工的心意已決。

桃園市空服員職業工會6月初取得合法罷工權，雙方在這場勞資協商會議前，已由勞動部邀集展開2次會前會討論會議流程，最終確定由勞動部政務次長劉士豪主持，也首度同意開放媒體進場直播。雙方並可各自指派一名專家學者協同主持，長榮推薦專精《航空法》的律師柯莉娟，桃空職工則推薦台大社會系副教授范雲。

▲▼長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議，范雲，柯莉娟。（圖／記者湯興漢攝）

▲范雲。

這長協商會議原本預定逐一討論空服員工會所提出的8大訴求，依照會前會達成的共識，將先從工會最主要爭取的部份，提高日支費從台幣每小時90元調至150元，並禁搭便車開始談，另外的訴求還包含改善九大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪等。

針對提高日支費且非會員不能比照辦理（禁搭便車）項目，雙方在日支費尚未有共識前，工會就要求先討論「禁搭便車」，因為日支費和禁搭便車是同一題。但長榮航空公司人事室副協理許平認為，如果有了禁搭便車條款，可能造成同航班組員同工不同酬問題，會產生嫌隙跟怨懟，可能進而影響到團隊合作默契，會有飛安上的顧慮，因此公司實在是無法答應。

▲▼長榮航空人事室協理許平。（圖／記者徐斌慎攝）

▲長榮航空人事室協理許平。（圖／記者徐斌慎攝）

回到日支費討論上，桃園市空服員職業工會理事廖以勤表示，空服員工作性質是必須常常到外站，隨時接到公司通知就不能陪伴家人，工會認為日支費的性質，不單單只是吃飯錢而已，還要考量到空服員常常捨棄掉跟家人重要聚會、陪伴的時間，她說，空服員沒有一定要好要滿，但問公司日支費部分，是否有從90元往上調的空間？

長榮航空空服本部協理馮美莉表示，就空服員提出的提高日支費部分，公司有比較業者的水平，事實上是都有符合業界水準，但公司願意就空服員薪資部分再實質提高，提出可以給予「飛安服勤獎金」，一個來回給150元的方式，若工會認同，公司也願意針對金額部分再來討論。

▲▼長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議，范雲，柯莉娟。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議。（圖／記者湯興漢攝，下同）

對此，劉士豪在會議上一度也要求工會提出對於薪資上面跟華航具體數字有差別的部分，而長榮資方代表也舉出公司與其他航空日支費的比較，以及加薪、四個月年終獎金等數據進行說明，不過，工會稍後則是要劉士豪裁示暫停會議5分鐘讓工會進行私下討論

5分鐘討論結束後，桃園市空服員職業工會長榮分會常務理事李瀅表示，在工會這樣善意的希望回到協商狀況，他們覺得非常遺憾，因為直到20日出動了這麼多媒體、官員來協助，結果資方提出的方案還是長得跟過去2年一模一樣，工會已經退讓了，不管是公司想要直播、換場地，工會都沒有拒絕，耗費這麼大的成本坐到這個平台上，長榮公司仍提出跟原本一模一樣的方案，完全沒有前進的方案，種種都讓工會感覺這場協商無法進行。

▲▼長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議，李瀅常務理事。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園市空服員職業工會長榮分會常務理事李瀅。

這時，劉士豪提議，如果雙方在日支費項目上面沒辦法有進展，那建議討論雙方較接近的項目7，也就是給予本會理監事、會員代表會務公假的部分進行討論，劉士豪也希望資方能夠表達自身善意。

不料，李瀅此時則直接回應指出，工會要表達的是，工會已經確切認知到這次協商沒有辦法進行，「所以工會現在就宣布，我們的罷工行動即刻開始！我們的協商就到這邊終止！」聽聞工會決定罷工，劉士豪在現場趕緊說著「等一下、等一下！」然而現場的工會成員卻不理會，紛紛戴起罷工頭帶。

見到工會堅決罷工，劉士豪又喊著「先休息5分鐘…」並直接走下台想勸工會成員，但李瀅仍強調，「工會認知到此次協商沒辦法進行，所以工會現在宣布，從2019年6月20日下午4點，罷工行動正式開始，我也藉著這個直播的機會向各位會員宣布，請你注意，即刻朝工會宣布的罷工地點集結。」

▲▼長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商破局，工會宣布罷工（圖／記者湯興漢攝）

眼見工會心意已決，劉士豪只好轉而走向勞方座位區進行協調，此時，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱也直接在現場宣布，「請各位會員注意手機簡訊，現在是6月20日下午2點鐘，請所有收到簡訊的會員，沒有勤務在身的會員，即刻前往長榮航空南崁運航大樓集合。下午4點以後報到的航班，以及所有地面勤務，一律不准服勤。其次工會也在這邊向大眾、長榮航空公司呼籲，就我們所知，長榮航空的空服員，扣掉本會會員以後還有1000多名的備用人力，我們在這邊呼籲長榮航空公司，請優先將這1000多名的備用人力用於輸運離島航線以及國內線，如果長榮航空公司的人力不夠輸運離島航線跟國內線，工會為了確保國人的輸運，我們會協助離島和國內航線的人力，謝謝。」

在周聖凱說話同時，原本在勞方座位區的劉士豪，又立刻走向工會方，看似十分著急。不過，李瀅仍表示，「現在罷工行動準備開始，但是如果公司能拿出誠意，有更前進的方案，公司隨時可以來找工會，工會隨時保持著罷工後一樣進行協商的任何機會。」

▼長榮工會宣布罷工。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼長榮工會宣布罷工。（圖／記者呂佳賢攝）

ET快訊
李智凱再次玩美落地！亞錦賽奪全能首金

關鍵字：長榮,罷工,長榮航空,桃園市空服員職業工會,勞動部,劉士豪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

餵羊意外發現秋行軍蟲侵台！　蘇貞昌頒獎「無名英雄」：非常謝謝！

立院修法擋退將登陸　陸委會澄清：禁止妨礙國家尊嚴行為

韓國瑜「用自己的屁股感受」　視察高雄路平顛兩次、咚咚兩聲

韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓酒駕　女粉絲「被市長攔查」大驚

「證明」有在做事？　韓國瑜1天開6場直播「市長忙什麼」

韓國瑜偕網紅邵阿咩逛夜市　「人潮多一成」攤販樂賺韓流財

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

餵羊意外發現秋行軍蟲侵台！　蘇貞昌頒獎「無名英雄」：非常謝謝！

立院修法擋退將登陸　陸委會澄清：禁止妨礙國家尊嚴行為

韓國瑜「用自己的屁股感受」　視察高雄路平顛兩次、咚咚兩聲

韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓酒駕　女粉絲「被市長攔查」大驚

「證明」有在做事？　韓國瑜1天開6場直播「市長忙什麼」

韓國瑜偕網紅邵阿咩逛夜市　「人潮多一成」攤販樂賺韓流財

爆不爽被當小三！　女神卡卡向友曝心聲…鬆口「與庫柏真正關係」

《女兵》男星腳步沉重...師父通靈「腿上掛著2靈體」　驚：難怪常絆倒！

追星贏家！　米蘭達可兒隔4年「曬世勳專輯照」甜問：你好嗎

空服員出國下機玩整天卻喊累？「老司機」揭黑暗工時…網友戰翻了

忠犬趴窗等門11年…從這天開始不會再等了　主人淚崩：好想你

百警動員！「玉腿美人」受檢　中山警籲：「酒店自主管理」

優質硬體照顧官兵　桃園忠勇新城職務宿舍整修啟用

第四作戰區出動防治登革熱　百名兵力協助地方環境清理

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

89年以前出生役男　出國前須先核准才可出境

2020總統選舉追蹤調查

蔡英文總統與前行政院長賴清德歷經近3個月的民進黨總統初選之爭，民調結果蔡英文將代表民進黨角逐2020年的總統大選，這份對比式民調結果也顯示，蔡英文支持度均勝過國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲。《ETt..

翁在水塔「洗澡大小便」1年多　住戶驚臭臭...他嗆沒毒死算不錯

政治熱門新聞

韓國瑜直播巡高雄！騎車被載去抓..

「證明」有做事？　韓國瑜1天開..

模範生開嗆！「韓國瑜伸左手」驚..

高捷新任監察人遭爆曾經營招待所..

韓國瑜視察高雄路平　「用自己的..

郭台銘力挺「反年改」八百壯士　..

韓國瑜逛夜市　「人潮多一成」攤..

統促黨口誤「CNN關閉中天」　..

發現秋行軍蟲入侵　蘇貞昌頒獎民..

長榮罷工　劉士豪焦急喊：等一下

郭酸讀大學花爸的錢　蔡英文苦笑..

國民黨7/7上凱道抗議沒收公投..

回擊！吳敦義下令動員全黨7/7..

開直播大吐苦水！　韓國瑜：搞得..

更多熱門

相關新聞

長榮怒斥空服員違法擋公司大樓

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員職業工會宣布下午4點發起罷工，並要求會員到長榮航空南崁運航大樓前集結，晚間預估已達千人，因造成動線問題，引起地勤員工不滿，現場爆發衝突。對此，長榮航空發出聲明怒斥工會以違法方式不留出入口，希望公權力對非法行為有所作為。

品保籲長榮成立單一窗口處理後續！

長榮內勤包圍貨車　罷工空服員：不要當打手

推擠衝突　長榮罷工空服員尖叫「性騷擾」

長榮航空罷工　旅客應注意自身權益

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋操場下

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面