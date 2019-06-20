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alto皮革手機殼動手玩：兼具時尚質感與實用的選擇

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▲▼iPhone皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

對於部分消費者來說，手機現在已成為展現自我性格的時尚配件一環，不過市面上的保護殼、皮套選擇繁多，但不見得能找到具有質感配件。ETtoday記者此次開箱的，是iPhone XS Max皮革護殼，此為台灣品牌alto奧沰所推出的手機保護殼；alto所推出的手機配件幾乎都是以iPhone為主，不過也有提供少數其他品牌手機護殼。

▲▼iPhone皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

此款皮革護殼雖然相當輕薄且為硬殼的設計，不過內裡仍有絨毛面的保護，至少在裝、拆殼時不至於刮傷手機本體。雖然此款護殼為硬殼，但是相較於市面上的硬殼來說，拆殼並不會太過困難，輕輕一撥就可以將手機與保護殼分開。不過記者個人認為，此款護殼的保護力應該不會太好，背部防刮應該沒有太大問題，不過若是摔下地面可能保護力就沒有那麼足夠。

▲▼iPhone皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

而在按鍵的設計方面，此款保護殼並不會將按鍵包覆起來，而是讓你直接可按下手機本身的按鈕；這樣的設計方式可以讓使用者在按手機按鍵時，避免出現手機殼太硬因而「按不下去」的情況。

▲▼iPhone皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）
這款護殼背後還有一個小巧思，那就是後方的卡夾設計，可以讓你放悠遊卡、信用卡，或者是1~2張的名片，在忘記帶名片夾出門時，至少還能有幾張名片能夠應急。

▲▼iPhone皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

而此款皮革護殼的外型設計方式，採用上綠下本（皮革本色）縫合的方式；雙色的設計雖然不錯，不過相當可惜的是，在縫合的細節處理上並沒有做到非常細緻，接縫的邊邊有點微凸。

不過整體來說，此款皮革手機護殼的質感相當不錯，無論是出門在外，或是放在辦公桌上，都是一件算是蠻賞心悅目的時尚配件。

另一方面，alto的提供的手機週邊配件不僅有手機護殼，就連AirPods也推出了兩款相對應的皮革護套。一款為兩件式的上下蓋皮套、另一款則為側旋開式皮套。

▲▼iPhone皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼iPhone皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）
兩件式AirPods的皮套最大的好處是，當你在開關耳機充電殼時，可以不因為每次的開關讓皮套有所損傷、破裂，但兩件式皮套不像市面上其他AirPods保護套一樣，擁有掛鉤或是任何可以防止AirPods不見的設計。

而側旋開式皮套的上方就多了一個金屬掛鉤，你可以額外再加購一條皮革掛繩，讓AirPods可以直接掛在脖子上，或是選擇短一點的掛繩勾在手腕上；不僅可以大幅降低耳機不見的危險，另一方面也可作為整體造型的加分配件。

▲▼iPhone皮革手機殼動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

不過這兩款AirPods的皮套目前都尚未上市，須等到六月底時官方才會有進一步的發售消息。

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關鍵字：皮革,手機殼,AirPods

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