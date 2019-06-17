華聞快遞／31省常住人口排行榜出爐　廣東以1.13億居冠

▲廣州步行街。（圖／CFP）

《廣東》31省常住人口排行榜出爐 廣東以1.13億人居冠

廣東省以1.1346億常住人口位居大陸首位，擁有1.0047億常住人口的山東省排名第二，河南省則以9605萬常住人口名列第三。據悉，廣東省自2006年以來，已連續13年「霸佔」常住人口排行榜第一，且還是目前大陸唯一一個增量突破百萬大關的省份，截至2018年末，常住人口比2017年末增加177萬人，其中自然增長人口92.76萬人，人口流入增量達到了84.24萬人。

《福建》第十一屆海峽婦女論壇在廈門開幕

以「激蕩家國情懷•促進融合發展」為主題的海峽婦女論壇16日舉行，來自海峽兩岸暨香港、澳門婦女姐妹1000餘人參加。福建省人大常委會黨組副書記、副主任雷春美表示，十一年來，兩岸交流碩果累累，交流項目落地開花，既有婦女聯誼，又有家庭對接，海峽婦女論壇已經成為推動兩岸婦女民間交流深入開展的重要載體。（福建日報）

《四川》成都開出1000萬人民幣 獎勵科創板上市企業

成都市近日印發《加快推進成都市企業科創板上市的扶持政策》，將對在科創板成功上市的企業累計給予1000萬元（人民幣，下同，約新台幣4550萬元）的獎勵。政策提出，對科創板擬上市企業，上市申請被上海證券交易所正式受理的，給予200萬元獎勵；對在科創板首發上市的企業，一次性給予800萬元獎勵；對新遷入成都市的科創板上市公司，一次性給予600萬元獎勵。（成都商報）

《福建》廈門淨減稅52億 惠及10.74萬戶一般納稅人企業

廈門市稅務局16日透露，4月1日起實施深化增值稅改革，5月1日起申報納稅，目前運行首月，廈門實現淨減稅11.39億元（約新台幣52億元），惠及10.74萬戶一般納稅人企業。資料顯示，11億的減稅規模中，製造業減稅效果最明顯，全廈門4.55萬戶製造業企業實現淨減增值稅達5.72億元。（海峽導報）

▲廣東白雲機場 。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》廣深之間將建第二高鐵 連接寶安機場與白雲機場

《廣州市國土空間總體規劃（2018—2035年）》顯示，廣深之間將再建一條高鐵線路，串聯寶安機場與白雲機場。據悉，廣深第二高鐵採用高速輕軌設計，最高時速在600公里以上，投入運營後，廣深這兩個機場可能只需要20多分鐘即可到達。（南方日報）

《北京》佈局四級商業中心 東西城將核減商業設施規模

《北京市商業服務業設施空間佈局規劃》顯示，核心區要建設具有古都特色的商業設施體系，實行商業設施規模總量控制原則，原則上不再新增商業建築規模，也就是東城區和西城區的商業設施總規模應適當核減。據悉，截至2018年，北京已有7000萬平方米左右商業建築面積，營業面積達4200萬平方米左右。（北京日報）

《河南》成功發行2350億政府債券

河南515.2億元（約新台幣2350億元）政府債券14日在上海證券交易所成功發行。本次發行債券品種為記帳式固定利率附息債券，分為一般債券和專項債券。本批債券包括一般債券201.6億元和專項債券313.6億元。其中，一般債券5年期66.7億元，利率3.34%；一般債券30年期134.8億元，利率4.12%。（河南日報）

《澳門》4月經濟景氣指數總平均分為5.7分

經綜合計算，2019年4月澳門經濟景氣指數總平均分為5.7分(10分為滿分)，較2018年同期減少1.1分，較2019年3月減少0.1分，仍屬指標體系中的穩定水準。其中，澳門博彩企業月度收市平均價、博彩毛收入、酒店及公寓住客指標，均跌入「欠佳」等級；入境澳門旅客數量雖明顯增加，飲食業受惠，但並沒有惠及零售業。（中新社）

▼澳門。（圖／CFP）