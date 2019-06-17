　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

3款超人氣鹹食推薦！Lawry’s「英式皇家海鮮盤」回歸、大師兄銷魂麵舖進駐台中

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

時間邁入盛夏的6月，各家餐廳也陸續推出各種期間限定夏季新菜單，V編除了甜點、冰品、冷飲外，當然也要來推薦最近極具話題人氣的鹹食系列，如果你看膩甜點、冷飲類的介紹，鹹食不妨也可以參考看看，不論是想和家人朋友聚餐，或許週末太熱不想出門，就可以買這些美食回來與家人朋友在冷氣房裡一起享用也是一個不錯的選擇。

包括Lawry’s「英式皇家海鮮盤」強勢回歸、大師兄銷魂麵舖進駐台中、爭鮮外帶壽司 x World Gym「網美系餐盒」等。

Lawry’s「英式皇家海鮮盤」強勢回歸

去年夏天一推出就超受歡迎的超澎湃「英式海鮮盤」即將於6月5日強勢回歸啦！這次命名為「英式皇家海鮮盤」，既然是皇家般奢華，食材當然也要不手軟地再升級，讓愛吃海鮮的人可以品嘗到更多世界各地的豪華海鮮，清爽的滋味療癒厭世的夏季。這次的海鮮盤內容除了去年就推出的有蟹膏之王之稱的「愛爾蘭霸王蟹」，超巨大的螃蟹，裡面肉質飽滿，蟹膏更是多過一般螃蟹的6-10倍；另外還有同樣廣受客人喜愛的整隻「波士頓活龍蝦」，不僅蝦螯肉質Q彈又超級肥美外，把蝦殼打開，一整條新鮮蝦肉讓人口水直流。

至於今年的升級品項則有歐洲生蠔饕客的新寵兒「南非鑽石生蠔」，一整顆水汪汪的，感覺超Q彈軟嫩，吃進去宛如進入海中牛奶世界，不用擔心腥味太重；炙燒過後的「北海道生食級大干貝」，一整顆完整的干貝就在你眼前，吃起來飽滿彈牙；最後不免俗要放入台灣在地的海鮮啦！包括炙燒過的「澎湖海味透抽」與「雞尾酒鮮蝦」，雖然外型不如上面的進口頂級海鮮誘人，但吃起來依然可以讓人很過癮，有著不同口感，讓海鮮大餐更加豐富。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

地址：台北市信義區松仁路105 號B1
電話：02-2729-8555
價格：NT$3800+10%／人；6人以上，海鮮盤即可更換成雙層海鮮塔

大師兄銷魂麵舖首度進駐台中

在台北超人氣的「大師兄銷魂麵舖」最近宣布要首度進駐台中啦！預計於6月5日起試營運，6月8日正式開幕，這也將是品牌旗下面積最大、座位數最多的店，共佔地108坪、38個座位數，讓許多耳聞這間超銷魂麵舖的饕客都有機會可以迅速品嘗到，餐廳風格同樣走文青簡約風，但外頭多了一大塊庭院區供大家放鬆休息，展現台中餐廳的氣派風格。

屆時台中店也買得到經典的「銷魂拌麵與辣油」，就算不是在餐廳內享用，也能帶回家細細品嘗，更特別與在地文創品牌「小庭梅煎茶」合作，在餐廳放入茶飲供客人享用。看到這，台中的朋友們絕對要衝一發啦！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

地址：台中市西區五權一街116號

爭鮮外帶壽司 x World Gym「網美系餐盒」

4月才推出野餐超適合、CP值超高的午餐外帶盒廣受好評後，爭鮮最近再出話題新招，與「World Gym世界健身俱樂部」跨界合作，設計「Summer Lite夏日輕食」（NT$100），於6月3日－7月19日在全台門市限定上市。

這次的設計風格主打「網美系餐盒」，呼應現代女孩們喜歡給手機先吃的習慣，同樣分成兩種口味，「燻鮭魚蝦涼卷」、「花彩散壽司」，裡面當然也含有基本的新鮮鮭魚、鮪魚、蝦等新鮮壽司，提供運動人士適量的蛋白質與魚油；另外也有玉子燒、清爽小黃瓜、蟹風味棒等用來增添清爽口感，就算夏天沒食慾，吃這個餐盒也剛剛好。若是憑World Gym會員卡購買，還會送礦泉水，展現夏日熱力補充體力與水分的最好組合。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

2019夏季鹹食菜單推薦Vol. 3！全新開幕金鳳錦燒鵝必點「烏鬃燒鵝」、貳樓餐廳「法式薄煎餅」都是人氣選項

無敵團隊最新力作「無敵滷物製作所」，主打「台式滷味+日本煮物」全新概念，連亞洲天王周杰倫也來朝聖！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
熊熊「雪肩全露」合照張立東！拉近看右手位置網狂喊：是怎樣
不爽被抗議..他每天在水塔洗澡+大小便　住戶崩潰：臭臭的喝了
午後旺盛對流來了！新北桃園13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

關鍵字：鹹食,推薦,海鮮盤,爭鮮,餐盒,VogueTaiwan

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

連專門店也買不到！「爆漿流心GODIVA雪糕」小7限量25萬支

6大女錶品牌推薦　Seiko、浪琴…送給心愛的女人選它就對了

3款超人氣鹹食推薦！Lawry’s「英式皇家海鮮盤」回歸、大師兄銷魂麵舖進駐台中

薯條、綠茶、咖啡「通通買一送一」！漢堡王連續56天優惠不限次使用

江宏恩睡前做「這檔事」　45天自砍13公斤

滿滿懷舊回憶！彈珠汽水竟變「湖水藍霜淇淋」　20家超商搶先開賣

【廣編】康是美再推「MEN GO SHINE」　男人夠帥讓你所SHINE披靡

東森購物618大促比照雙11規格　全館最高15%回饋

夏季限定！「西瓜星冰樂」超欠喝　星巴克連續5天都有買1送1

Ann’S 姐妹「閱腳無數」！美鞋顧問讓你更了解自己的腳型

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

連專門店也買不到！「爆漿流心GODIVA雪糕」小7限量25萬支

6大女錶品牌推薦　Seiko、浪琴…送給心愛的女人選它就對了

3款超人氣鹹食推薦！Lawry’s「英式皇家海鮮盤」回歸、大師兄銷魂麵舖進駐台中

薯條、綠茶、咖啡「通通買一送一」！漢堡王連續56天優惠不限次使用

江宏恩睡前做「這檔事」　45天自砍13公斤

滿滿懷舊回憶！彈珠汽水竟變「湖水藍霜淇淋」　20家超商搶先開賣

【廣編】康是美再推「MEN GO SHINE」　男人夠帥讓你所SHINE披靡

東森購物618大促比照雙11規格　全館最高15%回饋

夏季限定！「西瓜星冰樂」超欠喝　星巴克連續5天都有買1送1

Ann’S 姐妹「閱腳無數」！美鞋顧問讓你更了解自己的腳型

圓藝術家的夢　梁馨文教職退休習畫讓人心靈療癒

「高雄→台北」拍孕婦寫真！攝影師一句：照片全沒了...她秒天堂掉到地獄

工作群組回「OK手勢」貼圖！他當場被主管叫去填離職單

影／「印尼外勞比喜韓兒聰明！」逢甲大學助理教授被起底　曾獲十大傑出青年

出口減少準備稀土戰？　陸發改委：願意滿足各國發展需要

《寄生上流》台灣上映倒數11天　奉俊昊親筆寫信：拜託忍住別暴雷

連專門店也買不到！「爆漿流心GODIVA雪糕」小7限量25萬支

專訪／「沒在管別人的女演員」　夏于喬自認沒企圖心：我只想對得起自己

「海能風電」攜手在地與國際產業　積極培育離岸風電專才

竹市中小企業服務團主動出擊　助在地產業轉型

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

消費熱門新聞

西瓜星冰樂超欠喝　星巴克連續5..

薯條買一送一！漢堡王連續56天..

江宏恩睡前做「這檔事」

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

彈珠汽水竟變霜淇淋　20家超商..

奶茶新品又一發！超濃蜂蜜味+玩..

星巴克咖啡星冰樂升級　限定5天..

懶得出門？居酒屋口味下酒零食夯

「吹冷氣傷荷包」好苦惱　達人有..

東森購物618大促　全館最高1..

勸敗小編神梗圖連發　每一樣都超..

美式大賣場一級幫拉拉褲2箱折3..

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

搶到iPhone XS 64G..

更多熱門

相關新聞

楊謹華給女孩超中肯的愛情建議

靠著戲劇中自信堅強的都會女性角色深植人心，楊謹華在去年年底宣布和交往三年的另一半Ben結婚，對邁入4字頭才成為人妻，多數人或許覺得太晚，但楊謹華之前就曾在採訪中提過，對她來說「婚姻不該是一種衝動，不需要那麼急著的找一個不適合的人來當另一半。」

皮膚科專家分享9方法洗出透亮美肌

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳祭家規

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面