3款超人氣鹹食推薦！Lawry’s「英式皇家海鮮盤」回歸、大師兄銷魂麵舖進駐台中

時間邁入盛夏的6月，各家餐廳也陸續推出各種期間限定夏季新菜單，V編除了甜點、冰品、冷飲外，當然也要來推薦最近極具話題人氣的鹹食系列，如果你看膩甜點、冷飲類的介紹，鹹食不妨也可以參考看看，不論是想和家人朋友聚餐，或許週末太熱不想出門，就可以買這些美食回來與家人朋友在冷氣房裡一起享用也是一個不錯的選擇。

包括Lawry’s「英式皇家海鮮盤」強勢回歸、大師兄銷魂麵舖進駐台中、爭鮮外帶壽司 x World Gym「網美系餐盒」等。



Lawry’s「英式皇家海鮮盤」強勢回歸

去年夏天一推出就超受歡迎的超澎湃「英式海鮮盤」即將於6月5日強勢回歸啦！這次命名為「英式皇家海鮮盤」，既然是皇家般奢華，食材當然也要不手軟地再升級，讓愛吃海鮮的人可以品嘗到更多世界各地的豪華海鮮，清爽的滋味療癒厭世的夏季。這次的海鮮盤內容除了去年就推出的有蟹膏之王之稱的「愛爾蘭霸王蟹」，超巨大的螃蟹，裡面肉質飽滿，蟹膏更是多過一般螃蟹的6-10倍；另外還有同樣廣受客人喜愛的整隻「波士頓活龍蝦」，不僅蝦螯肉質Q彈又超級肥美外，把蝦殼打開，一整條新鮮蝦肉讓人口水直流。

至於今年的升級品項則有歐洲生蠔饕客的新寵兒「南非鑽石生蠔」，一整顆水汪汪的，感覺超Q彈軟嫩，吃進去宛如進入海中牛奶世界，不用擔心腥味太重；炙燒過後的「北海道生食級大干貝」，一整顆完整的干貝就在你眼前，吃起來飽滿彈牙；最後不免俗要放入台灣在地的海鮮啦！包括炙燒過的「澎湖海味透抽」與「雞尾酒鮮蝦」，雖然外型不如上面的進口頂級海鮮誘人，但吃起來依然可以讓人很過癮，有著不同口感，讓海鮮大餐更加豐富。









地址：台北市信義區松仁路105 號B1

電話：02-2729-8555

價格：NT$3800+10%／人；6人以上，海鮮盤即可更換成雙層海鮮塔

大師兄銷魂麵舖首度進駐台中

在台北超人氣的「大師兄銷魂麵舖」最近宣布要首度進駐台中啦！預計於6月5日起試營運，6月8日正式開幕，這也將是品牌旗下面積最大、座位數最多的店，共佔地108坪、38個座位數，讓許多耳聞這間超銷魂麵舖的饕客都有機會可以迅速品嘗到，餐廳風格同樣走文青簡約風，但外頭多了一大塊庭院區供大家放鬆休息，展現台中餐廳的氣派風格。

屆時台中店也買得到經典的「銷魂拌麵與辣油」，就算不是在餐廳內享用，也能帶回家細細品嘗，更特別與在地文創品牌「小庭梅煎茶」合作，在餐廳放入茶飲供客人享用。看到這，台中的朋友們絕對要衝一發啦！







地址：台中市西區五權一街116號



爭鮮外帶壽司 x World Gym「網美系餐盒」

4月才推出野餐超適合、CP值超高的午餐外帶盒廣受好評後，爭鮮最近再出話題新招，與「World Gym世界健身俱樂部」跨界合作，設計「Summer Lite夏日輕食」（NT$100），於6月3日－7月19日在全台門市限定上市。

這次的設計風格主打「網美系餐盒」，呼應現代女孩們喜歡給手機先吃的習慣，同樣分成兩種口味，「燻鮭魚蝦涼卷」、「花彩散壽司」，裡面當然也含有基本的新鮮鮭魚、鮪魚、蝦等新鮮壽司，提供運動人士適量的蛋白質與魚油；另外也有玉子燒、清爽小黃瓜、蟹風味棒等用來增添清爽口感，就算夏天沒食慾，吃這個餐盒也剛剛好。若是憑World Gym會員卡購買，還會送礦泉水，展現夏日熱力補充體力與水分的最好組合。

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

2019夏季鹹食菜單推薦Vol. 3！全新開幕金鳳錦燒鵝必點「烏鬃燒鵝」、貳樓餐廳「法式薄煎餅」都是人氣選項

無敵團隊最新力作「無敵滷物製作所」，主打「台式滷味+日本煮物」全新概念，連亞洲天王周杰倫也來朝聖！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。