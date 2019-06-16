汪洋抨台「搞去中國化」 陸委會：絕不接受一國兩制





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／台北採訪報導

海峽論壇16日在廈門舉行，對於大陸政協主席在開幕儀式上發表的涉台言論，陸委會下午發出聲明回擊，並強調「海峽論壇」為「統戰大會」。陸委會表示，台灣朝野各界堅守國家主權及民主制度的信念，主要政治人物都已公開拒絕「一國兩制」，這絕對是中共當局不敢越雷池一步的最強武器。

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會強調，北京當局關於「一中」政策的發言、各種經濟統戰的措施，都只是散布不實訊息的欺騙宣傳，完全禁不起檢驗。對岸更以武力威脅恫嚇台灣、破壞台海和平穩定現狀，但我們絕不會接受與民主體制相牴觸的「一國兩制」。日前中共與港府強制推動的「逃犯條例」引發香港民眾強烈抗爭，更印證「專制集權無法與自由法治一國」；我們正告對岸放棄其徹底挫敗的政策，也絕對不要低估台灣自我捍衛的決心。

至於汪洋在致詞時提到，今年參加海峽論壇的台灣民眾超過1萬人，勝過以往任何一屆。對此，陸委會重申，在我政策宣示下，今年我民間參與海峽論壇情況已減少，任何呼應中方主張都將面對輿論質疑；兩岸交流應秉持對等、尊嚴，並遵守法規，對於我方政治人物出席海峽論壇的言行，台灣社會自有公評。

▲海峽論壇16日舉行開幕儀式大會。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸全國政協主席汪洋16日出席海峽論壇開幕式時發表涉台言論，他提到，全世界現在都在搭大陸發展的快車，台灣更不應該捨近求遠，「島內一些人偏偏要搞『去中國化』，這就好比拔著自己的頭髮，想離開地球，這不可能得逞。」

