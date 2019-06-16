男子機上大暴走！稱「吸不到氣」...瘋狂尖叫搥窗+闖駕駛艙

▲一名蘇丹籍男子在飛機上暴走，遭乘客及空服員制伏。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

土耳其航空日前一架飛往蘇丹的班機上，出現一名發狂暴走男乘客，他先是尖叫、搥打窗戶，更試圖闖進駕駛艙，最後遭到其他乘客制伏，而該班機也在起飛3小時後被迫降落原機場。

據《美聯社》報導，美聯社攝影師馬拉（Hussein Malla）於14日搭乘波音737-900的商務艙從伊斯坦堡飛往蘇丹首都卡土穆（Khartoum），當時同班機上有一名蘇丹籍男子男乘客在起飛不久後就開始尖叫、破壞氧氣面罩箱，還瘋狂搥打機艙玻璃窗，隨後他更推開在場空服員，試圖衝進駕駛艙。

▲機上乘客合力制伏該男。（圖／達志影像／美聯社）



馬拉表示，空服員最後花了15分鐘才讓這名男子平靜下來，而該男不停地聲稱自己呼吸不到空氣。經過2小時後，機長便廣播宣布本班機正在返回伊斯坦堡，沒想到該男又突然站起，再次衝向駕駛艙，機上其他乘客見狀後趕緊上前合力將他用塑膠繩綑綁住，但卻遭反抗。

▲該班機起飛後3小時又降落原機場。（圖／達志影像／美聯社）



報導中指出，該班機起飛後約3小時就又降落於原機場，這名男子也被警方帶走。土耳其航空公司和警方目前尚未對此做出回應，也並未證實該男是否有精神上的疾病。