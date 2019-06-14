華聞快遞／上合青島峰會一周年：山東對成員國進出口增長30.9%

▲觀眾在中國-上海合作組織地方經貿合作示範區青島多式聯運中心展館參觀拍攝。（圖／翻攝自《新華社》）

大陸中心／綜合報導

《上海》上合青島峰會一周年：山東對成員國進出口增長30.9%

根據青島海關13日發布的最新統計數據，2018年6月至2019年5月，山東對上合組織成員國進出口總值1560.5億元，同比增長30.9%，主要出口商品為機電產品、汽車零配件、紡織服裝、鋼材、農產品等，從上合組織成員國進口商品主要為原油、農產品、食品、消費品等。（新華社）

《浙江》浙江首個民族鄉村振興「飛地」產業園落戶嘉興

浙江省人力社保廳、嘉興港區管委會、雲和縣政府於13日下午，在麗水共同簽署協議，共建山海協作「飛地」民族鄉村振興產業園。未來，一座佔地約百畝的產業園將在嘉興港區拔地而起。據介紹，這是省內首個民族鄉村振興「飛地」產業園。（浙江日報）

《福建》破解節假日高峰期擁堵難題 泉南、廈沙高速兩路段將改擴建

泉州市泉南、廈沙高速公路兩個路段改擴建項目，將獲交通運輸部資金補助，改擴建的兩個路段，一是泉南高速公路永春互通至湯城樞紐段，二是廈沙高速公路湯城樞紐至德化段。（泉州網）

《北京》新機場安檢引入人臉識別技術

北京大興國際機場打造全球超大型智慧機場，廣泛應用了各項智慧型新技術，自助值機設備覆蓋率預計將達到86%，自助托運設備覆蓋率預計將達到76%，安檢通道均引入了人臉識別等智慧新技術，旅客從進入航站樓一直到登機口，可實現全流程自助，無紙化通行，大大提升通行效率。（北京日報）

▲北京大興機場。（圖／中新社）

《四川》迎峰度夏期間 成都電網預計最高負荷將達1420萬千瓦

近期成都氣溫持續攀升，連續多日最高溫度突破30攝氏度。受此影響，成都電網網供電量和用電負荷不斷攀升，今年1-5月，成都電網（含天府新區）累計完成網供電量257.34億千瓦時，同比增長11.7%，預計2019年夏季，成都電網最高負荷將達到1350-1420萬千瓦（含天府新區），同比增長7.9％-11.8％。（成都日報）

《河南》外企入豫迎政策紅利 最高獎勵1000萬

河南省商務廳、財政廳於近日聯合發佈《關於鼓勵跨國公司設立地區總部和總部型機構的暫行規定》，結合河南實際，對跨國公司在河南省設立的地區總部和總部型機構，從界定和認定條件、認定原則、實施部門、認定程式和材料要求、獎勵標準等方面進行了明確。（人民日報）

《天津》泛在電力物聯網在智慧路燈領域率先落地

近年來，國網天津電力積極應用泛在電力物聯網技術，與天津智慧城市建設相結合，率先開展了智慧路燈感知共用平台開發和試點應用，旨在解決當前城市的智能感知設備在接入上面臨的空間資源緊缺、電源供給多元、網路環境復雜的問題。（新華社）

《海南》海南省調整住房公積金繳存基數範圍

海南省住房公積金管理局13日發佈《關於2019年度住房公積金繳存基數範圍的通告》，其中，海口市繳存基數下限為1670元（人民幣，下同），上限為18981元；三亞市繳存基數下限為1670元，上限為19623元。《通告》將於7月1日起正式執行。

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）