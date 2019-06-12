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8年前約定！蔡明亮邀雲門2「沙丘漫舞」　6/23宜蘭壯圍免費觀賞

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生活中心／綜合報導

這是8年前約定的自然延伸！導演蔡明亮與雲門2攜手合作，將在6月23日於宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區帶來「沙丘漫舞」活動，展開漫舞表演和藝術講座，開放民眾免費參與，參加者將有機會近距離探討蔡明亮的影像、鄭宗龍的舞蹈、黃聲遠的建築，是難得的一場藝術盛宴！


▲蔡明亮與雲門2藝術總監鄭宗龍，將於壯圍沙丘呈現「沙丘漫舞」。（圖／汯呄霖電影提供）

「沙丘漫舞」活動包含兩大主軸：由雲門2帶來的「沙丘漫舞」表演及戶外的「藝術講座」。其中漫舞表演場地在沙丘展覽館5大展廳（塵、風、海、雨及月光）進行，由雲門2的15位舞者沈浸空間之中，與獨特的環境互動演出，讓遊客能夠近距離觀賞，隨著5個不同展廳多元的情境變化，感受豐富感官的互動效果。

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因場內空間限制及安全考量，入館採有總量管制，演出後由蔡明亮導演與雲門2總監鄭宗龍移至園區戶外，舉行藝術座談，面對著壯圍的自然沙丘、防風林風景，展開電影與舞蹈跨域藝術的交流和對話。

蔡明亮與鄭宗龍首次合作在2011年的舞台劇《只有你》，鄭宗龍在其中擔任動作指導，創作過程蔡明亮總要求「再慢一點、再緩一點」，最後鄭宗龍告訴李康生「你只要感覺自己沒有在動就好了。」這一份安靜的力量，發展成如今壯圍沙丘旅遊服務園區——沙丘展覽館內所展出之8部《行者》系列影像作品，因此這次蔡明亮邀請雲門2到沙丘表演舞蹈，鄭宗龍便一口答應，「沙丘漫舞」有如8年前約定的自然延伸。

鄭宗龍對於這次編創的舞蹈表示，「我想要把玄奘所看到的海市蜃樓放到沙丘裡面。」鄭宗龍想起玄奘西天取經裡光怪離奇的角色與故事，尤其對於玄奘誓不中途折返的心志、在炙熱沙漠面臨死亡的經驗特別有感觸。沙漠裡玄奘看見千奇百怪的飄忽畫面，遠處看去很清晰，走近時反而模糊不清，那些在現代稱之為「海市蜃樓」的景象，令鄭宗龍著迷，因此融入在這次「沙丘漫舞」的舞蹈表演呈現。

雲門2舞者也將詮釋與沙的關係，靈感來自鄭宗龍實地踏上壯圍沙灘，映入眼中盤藤交錯的林投樹，以及埋沒在整片海灘上零散的寶特瓶、保麗龍。鄭宗龍觀察這些物體與沙子相互掩埋的狀態「寶特瓶露出一個瓶底、一個塑膠袋夾了一半在沙裡」創作出這次舞蹈視覺意象，讓藝術貼近生活的同時，也帶入壯圍沙灘自然環境的感受。

這次表演所選用的音樂也超乎遊客想像，由蔡明亮導演親自挑選薩克斯風所演奏的巴哈樂章，恰好呼應玄奘在沙漠幻覺中所見的軍隊、飄忽的旗幟、聽到號角響起的軍樂聲。  蔡明亮以《行者》演映玄奘取西經，黃聲遠則建構了這座沙丘的空間，鄭宗龍下一步便要透過舞者的肢體呈現魔幻樣貌。期待觀眾以自己的步伐沈浸空間中，無所拘束地自在移動或停留，在腦海中自由想像，享受建築、影像與舞蹈共構的奇幻時空。活動詳情可至「東北角之友」臉書粉絲頁。

交通建議

  搭乘台鐵各級列車至宜蘭火車站，或搭乘大眾運輸客運至宜蘭轉運站，轉搭台灣好行-壯圍沙丘線（宜蘭轉運站至頭城火車站，沿途亦有停靠宜蘭火車站），平日1小時1班、假日半小時1班（上午8時30分至16時30分）。

6月23日活動當天下午18時20分，將加開從壯圍沙丘園區到宜蘭轉運站專車；另還有國光客運1788、宜蘭勁好行793、791等路線可接駁搭乘，詳細時刻班次請上「台灣好行」及各客運官網查詢。  

活動流程 

1、沙丘漫舞表演準時於14：30開演，考量空間限制與安全考量，入館採總量管制。

 2、14:30-17:00 沙丘漫舞表演（沙丘展覽館5大展廳）

 3、17:00-18:00 藝術講座（蔡明亮導演與雲門2鄭宗龍總監） 

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關鍵字：雲門2,雲門,蔡明亮,鄭宗龍,沙丘漫舞,宜蘭旅遊,宜蘭壯圍

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