　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

亞太股東爽一波　獨享168專屬電信方案上網吃到飽

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼針對股東，亞太電信推出168專屬電信方案上網吃到飽。（圖／亞太電信提供）

▲針對股東，亞太電信推出168專屬電信方案上網吃到飽。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

亞太電信宣布將於6/19舉辦2019年股東會，而在會前為了感謝亞太股東長期支持，即日起開賣股東專屬方案—168上網吃到飽；除了電信優惠外，亞太更推出了多項專屬優惠包含購機折價、SHARP家電折扣以及出國上網的暢玩卡折扣、手機配件以及智慧商品折扣等，一次滿足股東們的行動通訊、智慧居家、出國上網需求。

針對亞太股東，該公司推出了五大回饋：
回饋一：股東限定單門號168上網吃到飽
亞太電信指出，即日起至9月30日，新申辦、攜碼或續約，即可以168/月享4G上網吃到飽優惠（限速21Mbps），再享網內免費、網外及市話免費30分鐘。

若是喜歡追劇，網路用量大的用戶，也可申辦單門號299不限速上網吃到飽方案，網內免費，網外及市話再送500分鐘。

回饋二：月租88折　手機最高折5,000元
即日起至9月30日，凡亞太電信股東新申辦、攜碼或續約【壹網打勁】購機方案（30期），月租費享88折，搭配的手機或家電也能再折價，最高可折5,000元。以iPhone或SHARP 電視為例，都有0元帶回家的方案，如果將月租折扣加上購機優惠，最高可省下10,040元。

回饋三：夏普全系列股東獨享折扣7折起
即日起至6月30日，亞太電信、鴻海、鴻準、群創的股東，凡攜帶股東會通知書正本，至Gt智慧生活門市，即可以優惠價最低7折起購買全系列夏普智慧家電，品項包含一對一變頻空調、電視、吸塵器、電冰箱、洗衣機及吹風機等。

回饋四：暢玩卡玩透透7折起
暑假到了，大多人都有出國旅遊計畫，而包含了國人最愛的日本、商務人士最常前往的美加、中港澳或歐洲，亞太電信都推出了各地專屬的暢玩卡。以日本為例，7日7GB只要7折價 385元（原價550元），加上日本當地Wi-Fi熱點極為普遍，消費者無需購買高價的吃到飽上網卡，CP值極高。

回饋五：配件、知名品牌家電5折起
即日起到9月30日，3C控平常下不了手的最夯實用配件，包括行動電源、線材、藍牙喇叭等等，最低價格5折起；智能居家商品也下殺6折起，包括凱比同學、智能體重計等等，另外，還有知名品牌家電Philips、TESCOM等產品優惠。

亞太電信指出，此次的股東專屬優惠在網路門市、直營門市線上線下同步歡慶5折起，熱銷秒殺好物懶人拖把、耐久快充手機配件，季節必備品牌家電等等。

值得注意的是，亞太電信股東方案，也同步提供鴻海關係企業包括鴻海、鴻準、群創、樺漢的股東同享優惠。網路門市線上申請僅適用亞太電信股東且為個人戶者；亞太電信股東公司戶、鴻海股東、鴻準股東、群創股東、樺漢股東皆需經由亞太電信直營/加盟門市辦理。

ET快訊
快訊／港警開槍！　抗議現場爆發正面交鋒
獨／阿翔爆偷吃「1年前就被抓包」！謝忻跟飛出國…甜蜜兩人世界

關鍵字：亞太電信,股東會,上網吃到飽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

涉侵犯隱私？微軟悄悄撤下全球最大人臉辨識資料庫

新AirPods搭無線充電盒終於開賣　7月就能領到貨

亞太股東爽一波　獨享168專屬電信方案上網吃到飽

提升5％！新iPhone XR電量有望來到3110mAh

三星新專利曝光！可推拉使螢幕尺寸增加60%

提防計程車繞路　Google Maps偏離警示功能測試中

盼帶動銷量！HTC為35萬「老粉絲」祭舊機換新機優惠

小米手環4現身！AMOLED彩色螢幕、《復仇者聯盟》主題限量版還附收藏證書

中華電青春無敵學生方案優惠加碼　「月付488元+100元」新機即刻入手

微軟擁有逾1.8萬項AI專利　為Google的2倍、稱霸全球

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

涉侵犯隱私？微軟悄悄撤下全球最大人臉辨識資料庫

新AirPods搭無線充電盒終於開賣　7月就能領到貨

亞太股東爽一波　獨享168專屬電信方案上網吃到飽

提升5％！新iPhone XR電量有望來到3110mAh

三星新專利曝光！可推拉使螢幕尺寸增加60%

提防計程車繞路　Google Maps偏離警示功能測試中

盼帶動銷量！HTC為35萬「老粉絲」祭舊機換新機優惠

小米手環4現身！AMOLED彩色螢幕、《復仇者聯盟》主題限量版還附收藏證書

中華電青春無敵學生方案優惠加碼　「月付488元+100元」新機即刻入手

微軟擁有逾1.8萬項AI專利　為Google的2倍、稱霸全球

媽媽救我！寶寶遭小色狗「強壓晃動」　4秒短片崩潰上百萬人

拔瓦斯管又點打火機...窗戶炸飛天花板塌下來　男全身50%灼傷

每月坐收47K爽當包租婆！掌握2點「自住+收租」第1次買房秒上手

台南知名賣場傳汽車火警　消防人員迅速撲滅未釀災

41歲女友與同事過夜　20歲男怒「勒到脫糞」斷氣才鬆手

成龍道歉老婆：不是一個好愛人　自洩冠妻姓「永遠是我錯」

NCC通過振道等三系統換照！大新店檢視股權非「凱擘」關企

台灣循環紡織聯盟今成立　前經濟部長施顏祥任召集人

《逃犯條例》拒絕讓步！林鄭月娥：很快就會見到晴天

限量3,000台、馬力302匹！Mini JCW GP性能鋼砲紐伯林測試曝光

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

3C家電熱門新聞

盼帶動銷量！HTC為35萬「老..

中華電青春無敵學生方案優惠加碼..

小米手環4亮相！《復仇者聯盟》..

挺過缺陷風波！三星：Galax..

Google Pixel 4渲..

提升5％！新iPhone XR..

從善如流？新iPhone擬棄L..

三星新專利曝光！可推拉使螢幕尺..

HTC首款三鏡頭手機Desir..

二代iPhone XR渲染圖再..

提防計程車繞路　Google ..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

今年新iPhone將比去年貴！..

Galaxy Note 10 ..

更多熱門

相關新聞

華為禁令壟罩　大立光執行長林恩平：照常出貨

大立光今（12）日召開股東會，執行長林恩平會後受訪表示，由於大部分新機種都在第3季拉貨，因此7月會比6月好。但對於華為禁令，是否影響訂單？林恩平表示，目前是照常出貨，但如果有些生意掉下來，就希望某些補上來，目前產能是滿載。

大立光通過配息68元　林家成最大法人股東

面板雙虎5月營收回溫　友達月增17.9%、群創月增0.7％

台積電5月營收804億元　今年新高　

本週五「金控超級股東會」登場　7家金控股利縮水小股東最關注

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

謝忻、阿翔爆不倫戀！2天前發文「我偷吃」

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面