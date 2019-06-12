亞太股東爽一波　獨享168專屬電信方案上網吃到飽

▲針對股東，亞太電信推出168專屬電信方案上網吃到飽。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

亞太電信宣布將於6/19舉辦2019年股東會，而在會前為了感謝亞太股東長期支持，即日起開賣股東專屬方案—168上網吃到飽；除了電信優惠外，亞太更推出了多項專屬優惠包含購機折價、SHARP家電折扣以及出國上網的暢玩卡折扣、手機配件以及智慧商品折扣等，一次滿足股東們的行動通訊、智慧居家、出國上網需求。

針對亞太股東，該公司推出了五大回饋：

回饋一：股東限定單門號168上網吃到飽

亞太電信指出，即日起至9月30日，新申辦、攜碼或續約，即可以168/月享4G上網吃到飽優惠（限速21Mbps），再享網內免費、網外及市話免費30分鐘。

若是喜歡追劇，網路用量大的用戶，也可申辦單門號299不限速上網吃到飽方案，網內免費，網外及市話再送500分鐘。

回饋二：月租88折 手機最高折5,000元

即日起至9月30日，凡亞太電信股東新申辦、攜碼或續約【壹網打勁】購機方案（30期），月租費享88折，搭配的手機或家電也能再折價，最高可折5,000元。以iPhone或SHARP 電視為例，都有0元帶回家的方案，如果將月租折扣加上購機優惠，最高可省下10,040元。

回饋三：夏普全系列股東獨享折扣7折起

即日起至6月30日，亞太電信、鴻海、鴻準、群創的股東，凡攜帶股東會通知書正本，至Gt智慧生活門市，即可以優惠價最低7折起購買全系列夏普智慧家電，品項包含一對一變頻空調、電視、吸塵器、電冰箱、洗衣機及吹風機等。

回饋四：暢玩卡玩透透7折起

暑假到了，大多人都有出國旅遊計畫，而包含了國人最愛的日本、商務人士最常前往的美加、中港澳或歐洲，亞太電信都推出了各地專屬的暢玩卡。以日本為例，7日7GB只要7折價 385元（原價550元），加上日本當地Wi-Fi熱點極為普遍，消費者無需購買高價的吃到飽上網卡，CP值極高。

回饋五：配件、知名品牌家電5折起

即日起到9月30日，3C控平常下不了手的最夯實用配件，包括行動電源、線材、藍牙喇叭等等，最低價格5折起；智能居家商品也下殺6折起，包括凱比同學、智能體重計等等，另外，還有知名品牌家電Philips、TESCOM等產品優惠。

亞太電信指出，此次的股東專屬優惠在網路門市、直營門市線上線下同步歡慶5折起，熱銷秒殺好物懶人拖把、耐久快充手機配件，季節必備品牌家電等等。

值得注意的是，亞太電信股東方案，也同步提供鴻海關係企業包括鴻海、鴻準、群創、樺漢的股東同享優惠。網路門市線上申請僅適用亞太電信股東且為個人戶者；亞太電信股東公司戶、鴻海股東、鴻準股東、群創股東、樺漢股東皆需經由亞太電信直營/加盟門市辦理。