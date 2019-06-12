恐怖殺人犯「偽裝」人妻亡夫　一起生活15年忌諱喊名字

▲恐怖殺人犯冒用女子亡夫身份，還一起生活了15年。（圖／翻攝自《現代快報》）

大陸中心／綜合報導

殺人犯逃亡16年，因長相相似，冒用交往女子的亡夫姓名隱姓埋名，還和女子一起生活了15年。近日這名恐怖男子被警方逮捕，女子事後稱，「難怪他都不讓我喊他姓名」，真是驚悚之極！

一名留著板寸髮型、體格健碩的中年男子近日在蘇州市相城區渭塘鎮的一間租屋內被逮捕。面對質問，他一會稱自己叫程峰，一會又改口說自己叫田書彬，在警方強大的心理攻勢下，男子最終交代了實情。

原來，這名男子真名是張力，曾在河南省鄲城縣犯下命案，一直被警方通緝。他一開始所說的程峰確有其人，只不過早在30年前就已死亡。張力正是借著程峰的身份，與程峰的妻子生活在一起，以跑貨運為生，這樣的日子已經持續了15年。

16年前，時年27歲的張力從老家山東來到河南鄲城打工，他於2003年7月12日晚間因心情不好喝了酒，與一名徐姓年輕人發生口角，後衝突升級，拔刀砍殺了對方。徐男因傷勢過重經搶救無效身亡，張力也被警方通緝。

為了躲避追捕，張力輾轉多地，最終來到了距離鄲城三千多公里的西北部某城市，化名田書彬，在當地隱姓埋名落了腳，一次偶然的機會，張力經朋友介紹認識了單親媽媽彭姝。1962年出生的彭姝，喪夫十多年，帶著年幼的兒子生活，後來經過接觸同意張力的追求。

▲恐怖殺人犯冒用女子亡夫身份，還一起生活了15年。（圖／翻攝自《現代快報》）

從事貨運工作工作的他，因自己身份無法實名考駕駛證。他便告訴彭姝，「戶口本丟了，考不了貨運從業資格證」。為了讓男友早日持證上崗，沒有想太多的彭姝便與張力一起回了自己老家，讓他頂替程峰補辦了身份證。

原來，當年程峰死亡後，妻子彭姝並未及時返鄉辦理戶籍註銷，因此在法律上還未死亡。加之張程二人體貌相近，又有彭姝親自陪同辦理，身份證很快辦好。

比起田書彬這個完全是捏造的姓名，程峰這個身份不僅合法，還不易被發現，擁有了新身份的張力開始安心和彭姝母子倆一起生活。不過，直到張力被捕，彭姝才知道同居十多年的男友居然姓張不姓田。據彭姝事後表示，張力平時很忌諱自己用程峰的名字喊他，於是私下還是稱張力「小田」，哪知「田書彬」也非真名。

目前，男嫌張力已被移交河南鄲城警方。（文中涉案人員均為化名）