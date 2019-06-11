佈局海外放眼全球　兩岸經濟論壇激盪產業交流火花

▲兩岸經濟論壇。（圖／兩岸經濟論壇提供，下同）

政治中心／綜合報導

第六屆兩岸經濟論壇10日星期一在張榮發基金會國際會議中心登場，本屆論壇共分為兩場集思論壇、三場專題講座，針對經濟動向、科技農業、數位社群、創投優化、網路浪潮五大議題進行深度剖析，主辦單位「中華兩岸文化經貿交流協會」邀請超過兩百位來自兩岸中小企業菁英與工商團體代表共同參與，並由前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國民黨副主席郝龍斌等重量級貴賓出席致詞。



兩岸經濟論壇已連續舉辦六年，本屆再度邀集各界菁英領袖與會。馬英九先生開幕致詞時表示：「今年經濟成長率難保2%，財政部6月公布的進出口統計，台灣對中國出口連續6個月下滑，預計將連7黑。」他認為政府應盡快設立自由貿易特區，積極協商解決美國豬肉進口問題，與日本協商汙染食品進口問題，更要積極加入CPTPP。



郝龍斌也於午宴致詞時指出，現在正值中美貿易戰，雙方為了自己的利益互不相讓，台灣位居其中，應該更有智慧的面對。應邀出席閉幕式暨台灣金品獎頒獎典禮的貴賓國民黨主席吳敦義也特別強調，他的家鄉是南投，看到許多大陸朋友到日月潭觀光、到這裡和平的交流，是一件美好的事。



經濟動向講座部分，論壇由前行政院長張善政主講，並邀請中華經濟研究院副院長王健全、前台灣經濟研究院院長林建甫，深入解析當前國際局勢，以及台灣的危機與轉機。內容橫跨兩岸議題、中美貿易戰、歐盟政策等。前行政院長張善政於會中表示，「屏除意識形態、發揮國際槓桿智慧，才能尋求台灣最大利益。」



科技農業講座部分，論壇邀請采園生態驗證公司董事長張世鈺與天來創新集團董事長陳來助，與在場嘉賓探討大時代下農業的新挑戰，與有機農業等議題。張世鈺指出，發展有機農業應「建立農民支持體系、擴大有機消費並帶動成長生產。」強調農產品有機驗證與友善驗證應並存，創造最大效益。



遊戲世代講座，則是由宇峻奧汀董事長劉信與iKala共同創辦人鄭鎧尹分享數位行銷與遊戲產業的概況、流變及趨勢，劉信強調：「開發好遊戲是首要任務！」要能在全球遊戲產業殺出重圍，需要政府、政策的支持與助力，如針對跨境電商的課稅議題、分級制度、成立高層級單位等。

創投優化論壇，由政大科智所副教授宋皇志主持、AppWorks之初創投合夥人程九如與台灣育聯天使創投總經理林英杰與談，暢談創投產業的前景與發展。林英杰指出，台灣投資產業生態資金分布嚴重失調，種子期投資與天使輪投資僅佔10%，且新創投資規模小，遠低於其他亞洲鄰近國家，更看不到任何一間獨角獸企業。政府應積極帶動天使投資、加強創投合作，並提高投融資便利性。

網路浪潮講座邀請到台灣金融科技業務經理卞文俊、天鏡科技副董事長莊尚威與創業家兄弟董事長郭書齊，共同就「網路浪潮、通訊升級」的主題進行討論。莊尚威指出，運用AI與機器人投顧的時代已到來，2019至今AI交易累積投報率高達35%，未來將會是AI與AI競爭的時代。



同為第六屆兩岸經濟論壇的主辦單位「台灣標竿企業促進會」，今年也特別將台灣金品獎頒獎典禮與論壇活動的閉幕儀式共同舉辦，本次共有16家企業獲頒台灣金品獎，主辦單位也希望未來能有更多優良企業參與評比，共同為產業發展努力。

▲▼兩岸經濟論壇。（圖／兩岸經濟論壇提供）