遺產E劇場／國人預立遺囑風氣不高　律師點破四大原因

▲ 律師劉韋德指出，國人預立遺囑風氣不高有四大原因。（示意圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

雖然國人已漸知預立遺囑有許多好處，且近幾年預立遺囑件數已逐漸增加，但國人預立遺囑的風氣始終不若歐美國家，根據律師劉韋德分析，國人預立遺囑比例不高主要有「四不」原因。

第一不／「不想」

由於國人傳統上仍比較忌諱談死，尤其是上了年紀的民眾，雖心知死亡必然降臨，但因出於對死亡的恐懼，故多不喜歡主動談論接觸和死有關的話題，而預立遺囑的核心就是對於死亡後的安排，因此就產生一種潛意識的抗拒，而做人子女的因擔心被誤會，也不敢主動與父母談論立遺囑的事情，因此往往就耽誤了立遺囑的時機。

第二不／「不急」

根據內政部統計，國人的平均餘命已超過80歲，很多人都覺得自己還年輕，身體狀況好像還可以，所以就覺得沒有寫遺囑的急迫性，甚至已經70多歲了，還覺得自己可以多活幾年，因此往往就將預立遺囑的事情拖著，但有時事情突然發生時，想寫也來不及了。

第三不／「不會」

由於遺產繼承牽涉到許多艱澀法令，各種遺囑方式又非常嚴格，民眾往往弄不清楚，因此造成民眾想要預立遺囑時的一種障礙，積極一點的人會花錢去找公證人或律師協助，但多數民眾都是拖著放著，到了最後就變成來不及寫。

第四不／「不知」

多數的民眾，平時並不會去想自己身後事的問題，因此就算知道怎麼寫，但真的到了要動筆寫遺囑時，往往不知如何下筆，尤其是關於財產分配問題，因事涉公平因素、感情因素，以及和各繼承人動態關係隨時會改變等複雜因素，都常令想立遺囑的人猶豫不決，不知如何下筆。

以上四種原因，「不想」和「不急」是心態面的問題，「不會」和「不知」則是技術和操作面的問題。

▲ 劉韋德律師。（圖／資料照）

心態面的問題，只能靠自己去改變觀念，預立遺囑並非觸霉頭，反而是積極豁達的人生態度，旦夕禍福的道理每個人都懂，明天不一定會理所當然的到來，且根據統計，人過了60歲以後，死亡率就會明顯逐年攀升，及早預做準備，就是最好的人生態度。

技術和操作面的問題，則可平日多吸收遺囑相關常識，也可平時常練習寫自己的遺囑，寫的過程中，會讓自己去思考很多以前沒想過的問題，經常練習寫，到有一天要立正式遺囑時，就可以很快的完成。

【劉韋德律師小檔案】

台大法律系畢業，擁有律師執照，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。

《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《保險法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘。