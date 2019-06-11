　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

遺產E劇場／國人預立遺囑風氣不高　律師點破四大原因

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲寫字,辦公,獨處,寫作,筆記,工作。（圖／pixabay）

▲ 律師劉韋德指出，國人預立遺囑風氣不高有四大原因。（示意圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

雖然國人已漸知預立遺囑有許多好處，且近幾年預立遺囑件數已逐漸增加，但國人預立遺囑的風氣始終不若歐美國家，根據律師劉韋德分析，國人預立遺囑比例不高主要有「四不」原因。

第一不／「不想」

由於國人傳統上仍比較忌諱談死，尤其是上了年紀的民眾，雖心知死亡必然降臨，但因出於對死亡的恐懼，故多不喜歡主動談論接觸和死有關的話題，而預立遺囑的核心就是對於死亡後的安排，因此就產生一種潛意識的抗拒，而做人子女的因擔心被誤會，也不敢主動與父母談論立遺囑的事情，因此往往就耽誤了立遺囑的時機。

第二不／「不急」

根據內政部統計，國人的平均餘命已超過80歲，很多人都覺得自己還年輕，身體狀況好像還可以，所以就覺得沒有寫遺囑的急迫性，甚至已經70多歲了，還覺得自己可以多活幾年，因此往往就將預立遺囑的事情拖著，但有時事情突然發生時，想寫也來不及了。

第三不／「不會」

由於遺產繼承牽涉到許多艱澀法令，各種遺囑方式又非常嚴格，民眾往往弄不清楚，因此造成民眾想要預立遺囑時的一種障礙，積極一點的人會花錢去找公證人或律師協助，但多數民眾都是拖著放著，到了最後就變成來不及寫。

第四不／「不知」

多數的民眾，平時並不會去想自己身後事的問題，因此就算知道怎麼寫，但真的到了要動筆寫遺囑時，往往不知如何下筆，尤其是關於財產分配問題，因事涉公平因素、感情因素，以及和各繼承人動態關係隨時會改變等複雜因素，都常令想立遺囑的人猶豫不決，不知如何下筆。

以上四種原因，「不想」和「不急」是心態面的問題，「不會」和「不知」則是技術和操作面的問題。

▲▼劉韋德律師自費近百萬創設免費App「777遺囑產生器」，讓民眾可以上網自行設遺囑。（圖／記者李蕙璇攝）

▲ 劉韋德律師。（圖／資料照）

心態面的問題，只能靠自己去改變觀念，預立遺囑並非觸霉頭，反而是積極豁達的人生態度，旦夕禍福的道理每個人都懂，明天不一定會理所當然的到來，且根據統計，人過了60歲以後，死亡率就會明顯逐年攀升，及早預做準備，就是最好的人生態度。

技術和操作面的問題，則可平日多吸收遺囑相關常識，也可平時常練習寫自己的遺囑，寫的過程中，會讓自己去思考很多以前沒想過的問題，經常練習寫，到有一天要立正式遺囑時，就可以很快的完成。

【劉韋德律師小檔案】

台大法律系畢業，擁有律師執照，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。

《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《保險法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘。

ET快訊
「滯留鋒」往南移動！大雷雨開炸南高屏　下一波強降雨時間出爐
客運延誤搭上「死亡班車」！阿羅哈傷者1動作保命：一上車就覺得
楊晨熙答應求婚6個月！大飛被爆和閨蜜曖昧　友證實：只差沒說出

關鍵字：遺產E劇場,遺囑,劉韋德

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

遺產E劇場／國人預立遺囑風氣不高　律師點破四大原因

台幣大貶助攻！6大壽險5月賺逾200億　國壽一舉反超南山

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

遺產E劇場／國人預立遺囑風氣不高　律師點破四大原因

台幣大貶助攻！6大壽險5月賺逾200億　國壽一舉反超南山

民進黨民調資料全程保全護送、鎖保險箱　卓榮泰：樹立民主典範

NBA冠軍戰／KD傷退表弟臨危受命　半場6分鐘高效轟9+5

台灣人最愛喝「拿鐵」　有41%的人更享受在家手沖咖啡

阿羅哈客運翻覆「駕駛、車輛紀錄皆合格」公路總局啟動安全查核

選擇障礙、情緒暴走！測妳讓情人、朋友受不了的「個性死角」

利用完當垃圾丟棄！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日　壯碩身材瘦成紙片狗

有你就有我！李光洙碰上影帝申河均笑哭觀眾...直到遇上這女人

糊塗婦人迷航萬華街頭　警方靠著「它」順利協助返家團聚

韓粉誣指「拿錢幫郭台銘講話」　李艷秋狂PO「1113字」開告：絕大的羞辱

防禦率還是「0」！ 　王維中投0.2局飆2K無失分

海灘妹「深V圓球開高衩」超兇！他爽拍...女友現身留言

保險熱門新聞

台幣大貶助攻！6大壽險5月賺逾..

遺產E劇場／預立遺囑風氣低 ..

只買強制險的車主出車禍　想約保..

3類保單停賣效應加溫　保險局重..

實支實付副本理賠將設限　自負額..

金管會整頓儲蓄險...結果顧立..

遠雄人壽傳6月底停售失能險保證..

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡..

長榮罷工投票6月6日前快買旅平..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

失能險熱賣　台灣人壽成長20%..

明台產應徵激烈　正妹吳欣怡：英..

微軟警告南山人壽3萬名業務員涉..

跑去兼差傷重癱瘓　團體險拒賠

更多熱門

相關新聞

企業接班人關注「家族憲法」

從保險金指定受益人到家族財產繼承人，關於手足爭產、繳交龐大遺產稅等案件時有所聞，也讓民眾愈注意傳承、信託、節稅等法律稅務。除了保單設計可分期給付保險金類信託功能，還可以透過「家族憲法」提早做財富經營與分配的規劃。

富商低價賣股給兒子　以為逃稅高招仍被識破

遺產E劇場／保險身故金「指定受益人」　免列入遺產課稅

10歲收到烏龜生日禮　奇蹟相伴56年

8旬爺立遺囑！百萬房產「全贈保母」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

即／公路總局：阿羅哈司機開車達9小時

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

快訊／國道阿羅哈客運衝出邊坡　1死10多人受困

白皙妹「上衣失蹤」側邊全露！網：穿反了吧

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面