遺產E劇場／生前預立遺囑想避免爭產　卻引發更大爭議

▲自書遺囑因真偽難辨，在效力認定上可能發生問題。（圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

許多老年人在生命晚期會想要預立遺囑分配遺產，但自書遺囑卻因真偽難定，可能引發更大訴訟風波，律師劉韋德指出，若想確保遺囑真實性不被懷疑，最好的方法就是將自書遺囑拿去給公證人辦理認證，以免發生問題。

【案情故事】

王老先生是一位老代書，他除做代書之外，以前也常在做土地仲介，賺了不少錢，資產加起來約有6千多萬。

他有3個子女，大兒子繼承父業也在做代書，二兒子和小女兒都是一般上班族。

他在1年多前得了帕金森氏症，手經常會不自覺抖動，加上血壓問題一直無法改善，他知道人生遲早是要結束的，因此他想立遺囑，由自己主導如何分配遺產，以免小孩將來爭產。

由於他自己在當代書，有法律常識，且法律文筆還不錯，因此他就用自書遺囑方式寫下自己的遺囑，花了2個多小時，終於寫完自己的遺囑，寫完後就把遺囑鎖在抽屜內。

1年後，王老先生終於過世了，老大在抽屜內發現這份遺囑，他看完後，發現遺囑內容中交代將老爸以前代書事務所價值約3千多萬的店面留給自己，他感到對自己很有利。

隔天老大立刻通知弟妹，說爸爸有留下一份遺囑，三兄妹約好一起看遺囑，由於老二只分到一千多萬現金，跟大哥相差約2千萬，因此他很生氣，並對遺囑真偽產生質疑。

老二認為，爸爸生前沒說過有立遺囑，且這份遺囑是大哥自己發現的，因此遺囑是真是假很可疑，加上遺囑內的筆跡和老爸之前筆跡有很大差異，因此他認為遺囑是被偽造的。

老大當然強烈反彈，雙方激烈爭吵不休，老二隨即向法院提起刑事偽造文書告訴以及民事確認遺囑真偽之訴。

雙方官司打得火熱，兄弟形同水火，王老先生預立遺囑，本想避免糾紛，卻引發更大訴訟風波。

▼ 若遺囑效力無法確認，遺產分配還是可能發生問題。（圖／路透）

【法律解析】

法律上有五種預立遺囑的方式，其中民眾最常使用的方式就是自書遺囑。

自書遺囑，簡單說，就是自己書寫的遺囑，只要拿一張紙，將想要交代的內容寫清楚，並簽上姓名和註明立遺囑日期，就可以完成一份合法的遺囑了，不用找見證人，也不用任何費用，簡單方便又保密。

但因寫遺囑的人，常常年紀已經比較大了，加上可能很久沒寫字，若再身患疾病或身體虛弱，其筆跡往往會和以前差很多，因此經常發生爭議，因此如何強化自書遺囑真假的辨識，就非常重要。

最好的方法，就是將自書遺囑拿去給公證人辦理認證，不論是法院公證人或民間公證人都可以，因為兩者效力是一樣的。

公認證是依司法院表訂價格收費，民眾不用擔心被亂收費，經公證人認證過的遺囑，法律上具有很強的證據力，更重要的是，在被繼承人過世後，若發生遺囑內容爭議，繼承人還可以向公證人請求閱覽繕本，以確認遺囑內容，不用擔心發生遺囑被變造的問題。

本案中，遺囑雖是王老先生自己寫的，但這只有他自己知道，加上因他身體虛弱且罹病，筆跡和以往有所差異，遺囑又未經認證，因此訴訟結果難以預料，老先生的遺願也未必能實現，最後結果只能端視雙方舉證程度以及法院心證了。

【劉韋德律師小檔案】

台大法律系畢業，擁有律師執照，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。

《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《保險法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘。