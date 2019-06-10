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快訊／車體搖晃下秒噴飛！阿羅哈遊覽車「衝出國道」2死14傷　司機說法曝光

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社會中心／台中報導

國道1號彰化段10日晚間10時發生重大車禍，一輛阿羅哈客運行駛時突然失控，衝下邊坡墜落到平面道路上，車體嚴重扭曲變形，目前2死14傷。肇事司機也出面解釋原因。

彰化縣消防局指出，這起車禍發生在10日晚間9時55分，共出動40名人員到場救援，現已全數將受困傷者救出，車內16人（11男、5女）分別受到輕重傷、骨折，送往彰基、員基、秀傳、衛部彰醫院救治。據悉，送往秀傳醫院的一名50歲男子急救36分鐘後，不治身亡；另名送彰化基督教醫院的男子也搶救無效，宣告不治。

▲▼國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／地方中心翻攝）

▲16名乘客目前2死14傷。（圖／地方中心翻攝）

▲▼國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／翻攝臉書「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

▲阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／翻攝臉書「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

據《三立新聞》報導，其中一名乘客表示，該輛遊覽車是台北出發往高雄，當下一名乘客感覺車體搖晃，但沒多說甚麼繼續休息，沒想到之後整輛車衝出國道，飛向邊坡翻落。

據《聯合報》報導，郭姓駕駛表示，他當下精神不濟，才會讓車輛擦撞護欄，進而飛出車道撞下邊坡。至於確切事故發生原因為何，還有待警方進一步調查釐清。

【傷患名單】

彰化基督教醫院：

1.男性無名氏，到院前死亡。急救無效。
2.吳姓男子（64歲）胸內疑似大量出血，有極度生命危險，已經進入開刀房急救中。
3.陳姓女子（43歲），右手手肘輕微擦傷，左腦皮上血腫。已經回家休養。
4.張姓女子（64歲）輕傷。已經出院。
5.王姓男子（42歲）腰部拉傷，正檢查中。
6.林姓女子（39歲），左腰部血腫，可走路，意識清醒。（王姓男子與林姓女子為夫妻）。

彰化秀傳醫院：

男性無名氏（約50多歲），OHCA，急救36分鐘後宣告不治。

ET快訊
快訊／國道阿羅哈客運「衝出邊坡」…直墜平面道路！2死10多人
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關鍵字：國道,阿羅哈,客運

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