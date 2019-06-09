合歡山上拍夜空…回程疑疲勞駕駛！休旅車國道自撞「後座男破頭亡」

社會中心／綜合報導

國道6號西向7.6K處9日上午9時許發生死亡車禍，一輛銀色休旅車行駛在內側車道時，突然失控自撞護欄翻覆，造成車內3人1死2傷；警方調查後雖初步排除酒駕，但卻在車內發現攝影器材、泡麵、餅乾等，研判3人應是前往合歡山拍攝夜空，上午回程時因疲勞駕駛才會釀禍。

國道監視器拍下，銀色休旅車當時行駛在國道6號內側車道，但行經西向7.6K處時，車身卻無端開始出現搖晃，接著車頭失控瞬間90度大轉自撞一旁護欄，強大的衝擊力道還導致整輛休旅車翻滾3圈，最後車底朝天翻覆在路中央。

▲休旅車在國道6號自撞護欄翻覆，造成1死2傷，幸未有後車追撞，釀成更嚴重事故。（圖／國道第七公路警察大隊提供）

警消接獲通報後趕抵現場，發現車身因撞擊力道太過強大，板金已經嚴重變形，玻璃也幾乎全碎，且車內還有3名傷者受困。3人經救出後，駕駛謝男（50歲）手部骨折、多處挫傷，須住院觀察；副駕駛座的謝姓乘客（20歲）嘴唇、四肢挫傷，經治療後已經出院；而坐在後座的李男（47歲）就沒有這麼幸運，經脫困救出時，頭部已經受到嚴重創傷出血，經送往亞大醫院搶救1小時後，仍宣告不治身亡。

警方指出，經酒精濃度測驗後，確認謝姓駕駛酒測值為0，初步排除酒駕；但警方調查卻發現，車內擺放燈具、相機、簡單盥洗用品、泡麵、餅乾等物，推測3人應是到合歡山拍攝夜空徹夜未眠，因此一早下山才會疲勞駕駛惹禍。警方強調，目前僅是推斷有疲勞駕駛肇禍可能，由於駕車的謝男事發至今情緒仍未穩定，因此詳細案發原因為何，還有待深入釐清。

▲警方在車內發現攝影器材、盥洗用具，推測3人應是上合歡山拍攝夜空，回程疲勞駕駛才會釀禍。（圖／國道第七公路警察大隊提供）