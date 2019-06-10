影／國六延伸到花蓮挨批！　韓國瑜：花蓮人迫切渴望的心聲

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前前往花蓮參加第二場造勢活動，演說主題鎖定拚觀光，並拋出三大交通政見，其中一項是國道六號從南投開到花蓮，建立「台中花蓮生活圈」，但也引發熱議，包含土木專家、交通部全打臉。對此，韓國瑜9日回應，「這是花蓮政治菁英及意見領袖希望他能提出來，因為花蓮人迫切需要跟台中變成一日生活圈，我把他們的心聲講出來」。

▲韓國瑜表示國六問題，是許多地方的政治菁英希望他提來的。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜拋出的3大交通政見，隨即在網路上引發熱烈討論，其中是國道6號從南投延伸到花蓮，但該路段通過的中央山脈群有四大難題，包括地熱、斷層、岩爆、湧水等障礙，可能性不高，包含土木專家、交通部全打臉。

▲韓國瑜拋3交通政見「蓋環島高速公路」國6開到花蓮！土木專家、交通部全打臉。（圖／合成照）

對此，韓國瑜9日受訪時被問到關於國道六號延伸可行度，韓國瑜說，「是當地花蓮縣很多政治菁英、很多意見領袖，拜託我們說國道六號很重要，希望我們能夠提出來，因為花蓮人迫切需要跟台中變一個共同生活圈，所以我把它提出來，至於工程的問題跟預算的問題，那是可以去探討的」。

韓國瑜進一步提到，「花蓮人渴望能夠融入中部生活圈，讓交通對外打開來，打開任督二脈，所以我就聽了花蓮人的建議，而且他們真的迫切需要中央來幫助，我把他們心聲講出來，將來有機會的話中央政府應該全力來幫助花蓮台東，只要交通一通，相信未來東部發展潛力是巨大無比」。