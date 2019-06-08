4年拍900張！炸醬麵、牛肉飯…湖南女大生PO學生餐廳「百菜圖 」

▲湖南女學生拍四年大學學生餐廳飯菜圖爆紅網路。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

畢業季即將到來，湖南涉外經濟學院的一名女生，分享出自己4年間吃過的每一道學生餐廳飯菜，勾起了許多人對大學時代的滿滿回憶。炸醬麵、土豆絲、紅燒魚等組成的900多張照片記錄了她4年吃過的大約729餐飯。愛美食的她說最愛吃的是廣西名麵螺螄粉！

據《澎湃新聞》報導，這位女生叫做全雪苗，她表示，拍餐廳的飯菜，不是一件自己刻意要堅持的事，「拍這些照片的初衷，是為了讓爸爸媽媽知道我的生活，讓他們放心，自己本來就喜歡寫日記，每次吃飯時都會花幾秒種時間拍一下飯菜，記錄下來。」

四年裡每天的收集，被全雪苗整理成一個「九宮格」，5月31日19點47分發在了個人微博上。這些照片第二天就被母校官方微博選中，並一路走紅網路。全雪苗表示，學生餐廳的飯菜還挺便宜的，一頓飯7-10元人民幣（約31-45元新台幣）。

上百道菜色集結成大圖一放上網路，就點燃網友對學生餐廳的回憶，「天啊，這肯定是個超級熱愛生活的姑娘吧」，也有人感嘆這是「別人家的大學」，「我們餐廳吃來吃去就那幾樣菜」，更有人將「學生餐廳系」戲稱為大陸第九大菜系。

▲湖南女大生拍四年學生餐廳飯菜圖爆紅網路。（圖／翻攝自微博）

也有有網友評論說，在學校時覺得餐廳難吃，畢業了才發現味道沒那麼差。全雪苗說，「吐槽與抱怨，是真正回不去的美好時光。」

隨後，大陸多地高校也開始趁機曬學生餐廳的菜譜與照片。西安交通大學官微稱，學校有4個餐廳、1個美食城，還有一個美食街。其中，一餐廳的拉麵，二餐廳的炸雞飯，三餐廳的抄手，四餐廳的砂鍋面等等都讓人懷念、回味。礦業大學則曬出石鍋拌飯等等。

▲湖南女大生拍四年學生餐廳飯菜圖爆紅網路。（圖／翻攝自微博）