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烤肉吃不完可退！「高溫消毒」賣下一位...顧客竟讚：節約

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大陸中心／綜合報導

位於貴州貴陽的文昌閣楊婆婆烤肉店出「奇招」，點了吃不完的烤肉可以退回，店家會用大火高溫消毒一遍，然後再賣個下一個顧客，這樣的烤肉一串只賣0.6元人民幣（約新台幣3元）。有顧客表示，雖然會顧慮衛生問題，但覺得這樣對顧客來說反而更好，因為平時很容易點太多吃不完。

▲▼ 烤肉吃不完可以退。（圖／翻攝自梨視頻）

▲店家推出「烤肉吃不完可以退」。（圖／翻攝自梨視頻）

據《梨視頻》報導，店家對於「消毒退回烤肉」的舉動表示，我們是採取人性化的做法，吃多少算多少，吃不完也可以退，但蔬菜除外，「我們會對退回來的烤肉進行二次高溫消毒，絕對沒有問題的。」

▼ 店家說法。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼ 烤肉吃不完可以退。（圖／翻攝自梨視頻）

現場的消費者受訪認為，此舉避免了浪費，因為有時候會不小心點太多，但大家用餐的時候要注意一下衛生。另一位顧客表示，剛開始我會有點顧慮衛不衛生，但後來覺得這樣會節約一點。

▲▼ 烤肉吃不完可以退。（圖／翻攝自梨視頻）

▲店家將回收的烤肉再高溫烤一次。（圖／翻攝自梨視頻）

但多數網友對「回收剩烤肉」的營銷方式持反對意見。有人表示，「反正我不會吃別人退的」、「既不衛生，還反覆加熱燒焦部位增加致癌物」、「真節約的話，還是自己打包打回去自己吃吧。吃別人退回的，即使高溫消毒，我也會不舒服」、「感覺這店是打廣告讓自己破產」。

▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：烤肉,燒烤,回收烤肉,烤肉吃不完可以退,文昌閣楊婆婆烤肉店

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