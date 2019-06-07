國外瞎玩「人肉真空包」挑戰爆紅！網怒批：無聊當有趣

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社群媒體上的挑戰眾多，總吸引不少人投入。國外近期就吹起了「人肉真空包挑戰」（The Bin Bag Vacuum Challenge / Trash Bag Challenge）風潮，不少網友、名人都在跟風挑戰，天天都可以看到不少有趣影片上傳至網路。

根據英國《都市日報》報導，這個「人肉真空包」的挑戰中，挑戰者必須整個人坐進一個大型垃圾袋中，並且只露出頭部，然後利用吸塵器將垃圾袋中的空氣全部抽出，直到該垃圾袋完全收縮呈現「真空狀態」，塑膠袋也會緊緊吸附在挑戰者身上，使其完全無法動彈。

▲▼國外近日興起人肉真空包挑戰。（圖／翻攝自YouTube／CRV TV）



這個「人肉真空包挑戰」看起來十分有趣搞笑，吸引不少大人、小孩紛紛跟風挑戰。然而，美國國家精神疾病和中風研究所則警告，切勿進行這類危險活動，因為在這種情況下，會使大腦的供氧量減少，且腦細胞對氧氣減少非常敏感，只要缺氧長達5分鐘，腦細胞就會開始死亡，恐有致命風險。

對此，不少網友紛紛站出來表示，這麼危險的挑戰到底是誰帶起來，「真是把無聊當有趣」、「一堆小孩子試，超危險」、「大人玩都有風險了，小朋友玩就更加危險」、「超可怕，真的不要這樣玩！」、「這完全不有趣，是愚蠢」、「用看的就覺得可怕。」

▲不少網友紛紛跟風挑戰。（圖／翻攝自YouTube／CRV TV）