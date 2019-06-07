包場挺《出發》！　教長潘文忠：感受陳彥博心裡孤獨與意志

▲教育部長潘文忠包場挺《出發》 。（圖／翻攝潘文忠臉書）

記者崔至雲／台北報導

台灣超馬好手陳彥博在自己臉書發文，表示自己上映的紀錄片《出發》，午夜場竟然都沒有賣出1張票，讓他非常的難過在戲院當中掉下眼淚，並希望大家進戲院看這部紀錄片。而這樣的聲音教育部長潘文忠聽到了，他5日在自己臉書上寫到，為每個夢想路上的人打氣，「我一定會買票去看」，終於在端午節前夕他邀了同仁一起進戲院觀看。

潘文忠看完《出發》後，在臉書寫下，這是一部如此真實的紀錄片，正因為他真實，所以能感受每個當下陳彥博心裡的孤獨與不斷被摧毀的意志，在世界遙遠的他方堅持讓大家看見台灣。

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▲潘文忠呼籲，連假到了，有空的朋友，大家可以帶著、朋友、孩子、爸媽都一起去戲院觀看這部動人的紀錄片。 （圖／翻攝潘文忠臉書）



潘文忠也說，他很喜歡陳彥博在書中《零下40度的勇氣》提到的「我們體內總是好像缺少了某種動力，需要一股強烈力量把我們抽離出來，讓我們更清楚知道自己是誰，那股力量並不是名利、也不是金錢，更不是慾望，而是我們心裡深層被遺忘許久的那股感動，那足以讓我們改變世界的力量，它的名字，叫做『夢想』。」



潘文忠更在最後呼籲，連假到了，有空的朋友，大家可以帶著、朋友、孩子、爸媽都一起去戲院觀看這部動人的紀錄片，感謝彥博給我們那麼好的故事。