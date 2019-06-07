超詳細！天兵賊傳「OK」紀錄犯案過程...網笑：是個愛記帳的朋友呢

▲▼一名竊賊偷了東西後，還會詳細記錄犯案過程，讓警方好氣又好笑。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）



大陸中心／綜合報導

杭州水晶城購物中心一間服飾店日前因為發現遭竊而報警，在警方查過監視器後，發現是一名無業男子幹的；而當警方把他逮捕到案時，竟發現該男子每次在犯案後，都會詳細記錄作案的時間、地點及偷了什麼東西，並在後面加上了一個OK手勢，讓警方好氣又好笑。

根據《1818黃金眼》報導，被偷的服飾店老闆娘因為發現店中衣服少了好幾件，在5月25日時向杭州大觀派出所報警。警方在監視器中發現，有一名鬼鬼祟祟的男子在23日晚上10點出現在商場內，而在經過該服飾店時，還觀察了一下周圍，確定沒人後便進入攤位，並認真的挑了好幾件衣服，快1個小時後才離開商場。

透過監視器，民警發現該男子常常出現在轄區內的一個網咖，並快速將他逮捕到案。讓警方好氣又好笑的是，這名竊賊並不是第一次犯案，而他每次在偷完東西之後，都會記錄自己做了什麼事，像是在哪個商場、幾樓、偷了什麼等細節，完成後還會在後面加上一個「OK手勢」。據了解，該男子沒有固定工作，過去就曾有過多次盜竊前科，而公安機關目前已將男子行政拘留。

竊賊的故事引起網友熱烈討論，不少人紛紛大笑，「這也太舒服了，員警都不用逼問調查，手機裡自己把自己就賣了」、「自己給自己提供犯罪證據」、「真是降低辦案難度」、「是個愛記帳愛生活的人呢」、「比我上學記筆記都還認真」。