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社會 社會焦點 保障人權

捕獲野生JKF女郎！性感玫瑰美中帶刺　「裸身綑膠帶」嬌喊：別惹我

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記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一間自動洗車場，據說不時會出現辣模前往光顧，《ETtoday新聞雲》記者實地查看，果然捕獲野生JKF女模「許葆葆」！她大方秀出好身材與性感刺青，一聊才發現，葆葆過去曾遭遇許多痛苦經歷…後來接觸外拍，才找回自信，並在成人展以「裸身綑膠帶」照爆紅。

▲▼許葆葆。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼洗車囉~~（圖／記者陳雕文攝）

▲▼許葆葆。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼許葆葆。（圖／許葆葆授權提供）

▲許葆葆在成人展以裸身捆膠帶展現火辣身材，因而走紅。（圖／許葆葆授權提供）

●一支「手機」讓她在高中時期過得生不如死

今年23歲的許葆葆，回憶高二某日的早上集會，由於她是最後一個離開教室，事後同學手機不見，所有人把矛頭指向她，就算解釋也沒人信，從此被霸凌到畢業！

她說，每天下課要上廁所，同學就會派人跟蹤，回到教室，書包裡的物品全被倒在地上；更扯的是，同學集體壓住她搜身，不顧感受扯其內衣與內褲。她哭著回到家告知父母，卻得到這樣的回應，「如果平時妳就給人正直的形象，誰會懷疑妳」在求助無援的情況下，她只能忍。

後來同學四處放話栽贓，變成全校師生都認為她「有問題，是小偷」就這樣度過黑暗的高中的生活。直到大學換了新環境，才開始交到知心朋友。

●成為業務後又意外「變成小三」

許葆葆說，痛苦的事情，以為過了高中就沒事了，沒想到感情路也是跌跌撞撞！她分享，「大學當業務賣汽車，轉調夜間部，後來才知道業務圈的黑暗、勾心鬥角，只有一位同事對我很好，告訴我很多事，就像是大海中的浮木，後來，我們也在一起」

▲▼ 。（圖／許葆葆授權提供）

▲許葆葆過去曾擔任汽車業務，不幸遇上渣男。（圖／許葆葆授權提供）

但美滿的戀情只是泡沫幻影！某日許葆葆試探性的詢問其他熟識男友的同事，「嘿！XXX最近有沒有跟妳說他跟女友之間的事」原本她只想了解男方有沒有跟大家公布兩人的戀情，沒想到得到這樣的回應，「喔喔我不清楚他們的相處耶，只是最近有跟他們吃過飯」

登愣！這個驚天動地的消息讓她傻眼，搞了半天男方早有交往對象，而且已經論及婚嫁。雖然果斷斬了這段畸戀，但許葆葆每天渾渾噩噩、借酒澆愁。

●請朋友拍照卻意外開了「另一扇門」

過了好一陣子，她決定請朋友幫忙拍照，「希望請朋友多拍些我試駕的畫面，在PO到臉書上，想說可以跟民眾介紹車子，展現專業，也讓自己多找事情做，轉移傷痛」結果美照沒有吸引買車的客戶，反倒引起攝影師的注意。

▲▼ 。（圖／許葆葆授權提供）

▲許葆葆請友人拍照，並PO上網路，原先希望介紹汽車資訊給民眾，意外吸引攝影師的目光。（圖／許葆葆授權提供）

辭了業務之後，許葆葆換成保全公司的行政工作，有固定的上下班時間，並開始接外拍case，尺度也從「清純唯美」慢慢轉型成「性感狂野」也受到知名模特公司JKF的青睞，讓她晉升成JKF女郎。

▼許葆葆辭去業務後，換成保全公司的行政工作。（圖／許葆葆授權提供）

▲▼許葆葆。（圖／許葆葆授權提供）

▼許葆葆換成保全公司的行政工作。（圖／許葆葆授權提供）

●Enjoy My Life

許葆葆說，霸凌、渣男等痛苦經驗，讓她體悟到珍惜當下的美好，也更懂得享受自己的人生，還請刺青師幫她刺上「Enjoy My Life」（享受我的生活），至於左肩後方的玫瑰圖騰，則是她非常欣賞玫瑰花的特質，「再美麗的玫瑰都是帶刺的，所以，別惹我～哈哈。」

【許葆葆小檔案】

身高：160公分
三圍：34E 24 37
學歷：大學
興趣：唱歌
IG：葆葆女王3.0

▼性感刺青。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼許葆葆。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼許葆葆。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：許葆葆,霸凌,渣男,玫瑰,JKF

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