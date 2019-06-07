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生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫

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記者洪菱鞠／台北報導

「Welcome to KCIS Airline. May I have your passport and ticket, please？」，來到康橋小學部英語村，不僅能看到模擬機場，還有銀行、郵局、咖啡廳、公車站等不同場景，而這些都是學生們的上課實景。校方為了讓學英語更有感，特別打造15個情境教室，設計多達50、60種主題課程，讓學生在體驗式環境中自然而然地學會生活對話且靈活運用，不需要死背牢記。

生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫（圖／記者謝盛帆攝）

▲為了讓學習英語有感，康橋英語村打造15個不同情境教室，設計50、60個生活化主題課程，且全程由外籍老師授課，學完之後可以實際運用到日常生活中。（圖／記者謝盛帆攝，以下同）

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日前政府宣示，2030年將推動台灣成為雙語國家，要把英文逐步帶入國中小各個學科，像是數學、自然或體育，未來都可能改成「全英文」上課。現在家長普遍重視孩子的英語能力，從小就開始積極培養，甚至特別挑選授課方式，但一般情境式英語教學活動較著重於聽與說，康橋英語村則是強調聽、說、讀、寫綜合能力，外籍老師會先在教室內教授好每次主題課程的相關知識，之後再到英語村做實境練習，除了練習事先設定好的對話，另結合其他學科知識運用發揮，完成老師所設定好的任務，並非只教單一固定情境的內容。

舉例來說，在銀行課程中，老師先在教室透過世界地圖帶出不同國家所使用的錢幣，讓學生了解相關匯率兌換的知識，之後設定一個情境主題例如寒假出國旅遊，再到英語村實境練習，一邊操作著ATM領錢，同時思考匯率兌換的計算，然後到銀行櫃檯換出國玩要使用的幣別，而這一堂課不僅學到了英語，還有數學、社會等跨領域學習。

生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫（圖／記者謝盛帆攝）

生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫（圖／記者謝盛帆攝）

▲在銀行課程中，小朋友可以學到如何用英語兌換外幣，還能自己操作ATM領錢。

康橋國際學校青山校區國際處中籍英師課研組長游亞俐表示，引起孩子的動機，是學習英文很重要的一個地方，而康橋設計英語村已經有10年之久，一開始是想讓他們有表達的機會，但結果發現，這樣的課程很受到孩子們的喜歡，不僅低年級學生喜愛，高年級也很偏好活動式授課，題材貼近生活，讓他們可以有所發揮。

生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫（圖／記者謝盛帆攝）

生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫（圖／記者謝盛帆攝）

▲讓小朋友覺得有趣的模擬機艙，除了可以練習機上點餐的情境，還可以做機長廣播。

游亞俐提到，目前康橋英語村有15個情境教室，教學內容融入於生活中，從食衣住行會遇到什麼為發想設計主題課程，例如銀行、餐廳、烹飪，或是搭飛機、去藥局買東西等，教授能夠在生活中實際運用到的英文，就有家長說在帶孩子出國過海關的時候，孩子不但反過來教他要注意什麼，還使用英文幫忙解決一些事情，家長才知道「原來學校有教這個」。

游亞俐指出，從1年級到6年級都有結合孩子英語程度與理解能力的課程，並依據課程的進行不斷的變化中，除了學得廣，也希望他們有一些職業探索的機會，因此過程中會讓孩子嘗試角色扮演，像是銀行員、機長等，許多學生練習後都覺得很有趣。

此外，康橋表示，設置英語村的重點不在於硬體，而是師資、課程與永續經營的能力，孩子的學習也非一學期一堂體驗課走走晃晃就能促成的，學習的過程與內容需要像蓋房子一樣，由老師跟孩子用心建構，而孩子的創意發想過程，將會讓每個英語村場景與教室有無限的可能。

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關鍵字：康橋,英語,英文,小學,角色扮演,職業

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