生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫

記者洪菱鞠/台北報導

「Welcome to KCIS Airline. May I have your passport and ticket, please?」,來到康橋小學部英語村,不僅能看到模擬機場,還有銀行、郵局、咖啡廳、公車站等不同場景,而這些都是學生們的上課實景。校方為了讓學英語更有感,特別打造15個情境教室,設計多達50、60種主題課程,讓學生在體驗式環境中自然而然地學會生活對話且靈活運用,不需要死背牢記。

▲為了讓學習英語有感,康橋英語村打造15個不同情境教室,設計50、60個生活化主題課程,且全程由外籍老師授課,學完之後可以實際運用到日常生活中。(圖/記者謝盛帆攝,以下同)

請繼續往下閱讀...

日前政府宣示,2030年將推動台灣成為雙語國家,要把英文逐步帶入國中小各個學科,像是數學、自然或體育,未來都可能改成「全英文」上課。現在家長普遍重視孩子的英語能力,從小就開始積極培養,甚至特別挑選授課方式,但一般情境式英語教學活動較著重於聽與說,康橋英語村則是強調聽、說、讀、寫綜合能力,外籍老師會先在教室內教授好每次主題課程的相關知識,之後再到英語村做實境練習,除了練習事先設定好的對話,另結合其他學科知識運用發揮,完成老師所設定好的任務,並非只教單一固定情境的內容。

舉例來說,在銀行課程中,老師先在教室透過世界地圖帶出不同國家所使用的錢幣,讓學生了解相關匯率兌換的知識,之後設定一個情境主題例如寒假出國旅遊,再到英語村實境練習,一邊操作著ATM領錢,同時思考匯率兌換的計算,然後到銀行櫃檯換出國玩要使用的幣別,而這一堂課不僅學到了英語,還有數學、社會等跨領域學習。

▲在銀行課程中,小朋友可以學到如何用英語兌換外幣,還能自己操作ATM領錢。

康橋國際學校青山校區國際處中籍英師課研組長游亞俐表示,引起孩子的動機,是學習英文很重要的一個地方,而康橋設計英語村已經有10年之久,一開始是想讓他們有表達的機會,但結果發現,這樣的課程很受到孩子們的喜歡,不僅低年級學生喜愛,高年級也很偏好活動式授課,題材貼近生活,讓他們可以有所發揮。

▲讓小朋友覺得有趣的模擬機艙,除了可以練習機上點餐的情境,還可以做機長廣播。



游亞俐提到,目前康橋英語村有15個情境教室,教學內容融入於生活中,從食衣住行會遇到什麼為發想設計主題課程,例如銀行、餐廳、烹飪,或是搭飛機、去藥局買東西等,教授能夠在生活中實際運用到的英文,就有家長說在帶孩子出國過海關的時候,孩子不但反過來教他要注意什麼,還使用英文幫忙解決一些事情,家長才知道「原來學校有教這個」。

游亞俐指出,從1年級到6年級都有結合孩子英語程度與理解能力的課程,並依據課程的進行不斷的變化中,除了學得廣,也希望他們有一些職業探索的機會,因此過程中會讓孩子嘗試角色扮演,像是銀行員、機長等,許多學生練習後都覺得很有趣。

此外,康橋表示,設置英語村的重點不在於硬體,而是師資、課程與永續經營的能力,孩子的學習也非一學期一堂體驗課走走晃晃就能促成的,學習的過程與內容需要像蓋房子一樣,由老師跟孩子用心建構,而孩子的創意發想過程,將會讓每個英語村場景與教室有無限的可能。