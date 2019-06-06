「爆報台南」首集開講時事　發盟籲政府前瞻須務實

▲台南市政倡議發展聯盟闢設廣播節目「爆報台南」，第一集於隆重開播，討論剖析台南時事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南市政倡議發展聯盟」創會第一檔會務，闢設廣播節目「爆報台南」，第一集於6月5日隆重開播，理事長高思博與台南市文資協會常務理事詹翹暢談時事和文史，籲請政府的前瞻施政應務實規劃。

發展聯盟為紮實深耕基層，與嘉南電台FM91.9合作，每週三下午5時闢設專屬的1小時談話節目，由著名廣播主持人珈婍協助，第一集話題鎖定台南民眾最關心的議會通過捷運三條路線規劃經費、議會退回房屋稅率條例來談。

面對這兩則命運截然不同的議案，高思博認為關鍵在於涉及市庫財務和人民的生計，政府若能切實修正內容、確保財務健全，未來仍可獲得民意的認同。

台南市交通局規劃捷運優先路網有4條路線，希望全數通過方能構成路網及便於爭取中央補助，議會僅通過3條，擋下最具有觀光潛力的綠線，主要理由是市庫負擔沉重及行車衝擊舊市區，高思博認為都言之成理，如果主政單位能將未來發展性交代清楚、財務自償力更明確保障，並將10年工期有效縮短，民眾就比較願意忍受施工的黑暗期。

至於房屋稅率條例，高思博認為立法意旨良善，但突襲式課稅且相關的房屋稅飆漲3年案風波未平，民眾難以立即接受，財稅部門不妨實施分級管理，區分都市和鄉村的多房稅率基準，比照油價調整，機動定期微漲或微降，市府下次送審時就或許較能說服議員諸公。

詹翹指出，南山公墓開發案、成功國小闢設停車場，原本都是單純的都市發展建設，值得喝采，但卻引發文史界的強烈反彈，正積極連署勸阻，主因即為政府部門忽略台南市為台灣文化首都的歷史事實，古蹟古物的價值和意義都須優先處理，即使如民情關注的墳墓管理理念也應現代化，不該昧於疏於管理造成的髒亂、陰暗，就執意清除而已，或許國際趨於熱門的墳墓觀光也有機會引進台南。