　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「爆報台南」首集開講時事　發盟籲政府前瞻須務實

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政倡議發展聯盟闢設廣播節目「爆報台南」，第一集於隆重開播，討論剖析台南時事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政倡議發展聯盟闢設廣播節目「爆報台南」，第一集於隆重開播，討論剖析台南時事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南市政倡議發展聯盟」創會第一檔會務，闢設廣播節目「爆報台南」，第一集於6月5日隆重開播，理事長高思博與台南市文資協會常務理事詹翹暢談時事和文史，籲請政府的前瞻施政應務實規劃。

發展聯盟為紮實深耕基層，與嘉南電台FM91.9合作，每週三下午5時闢設專屬的1小時談話節目，由著名廣播主持人珈婍協助，第一集話題鎖定台南民眾最關心的議會通過捷運三條路線規劃經費、議會退回房屋稅率條例來談。

面對這兩則命運截然不同的議案，高思博認為關鍵在於涉及市庫財務和人民的生計，政府若能切實修正內容、確保財務健全，未來仍可獲得民意的認同。

台南市交通局規劃捷運優先路網有4條路線，希望全數通過方能構成路網及便於爭取中央補助，議會僅通過3條，擋下最具有觀光潛力的綠線，主要理由是市庫負擔沉重及行車衝擊舊市區，高思博認為都言之成理，如果主政單位能將未來發展性交代清楚、財務自償力更明確保障，並將10年工期有效縮短，民眾就比較願意忍受施工的黑暗期。

▲台南市政倡議發展聯盟闢設廣播節目「爆報台南」，第一集於隆重開播，討論剖析台南時事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於房屋稅率條例，高思博認為立法意旨良善，但突襲式課稅且相關的房屋稅飆漲3年案風波未平，民眾難以立即接受，財稅部門不妨實施分級管理，區分都市和鄉村的多房稅率基準，比照油價調整，機動定期微漲或微降，市府下次送審時就或許較能說服議員諸公。

詹翹指出，南山公墓開發案、成功國小闢設停車場，原本都是單純的都市發展建設，值得喝采，但卻引發文史界的強烈反彈，正積極連署勸阻，主因即為政府部門忽略台南市為台灣文化首都的歷史事實，古蹟古物的價值和意義都須優先處理，即使如民情關注的墳墓管理理念也應現代化，不該昧於疏於管理造成的髒亂、陰暗，就執意清除而已，或許國際趨於熱門的墳墓觀光也有機會引進台南。

ET快訊
郭台銘提八點要求：民調低於5%不得參與初選　手機民調50%
午後雷陣雨來襲！新北宜花13縣市大雨特報　南投「大雷雨警戒」
吃孫東寶他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　料多內行人

關鍵字：爆報台南,發盟,前瞻

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

阻詐止付總動員！　退休翁遭假檢警詐騙440萬警成功保積蓄

南投陳府將軍廟飽受水災苦20餘年　蔡培慧：汛期前須改善

歡慶警察節40周年！警挽袖露手臂抽出紅紅鮮血　貫徹救命精神

「爆報台南」首集開講時事　發盟籲政府前瞻須務實

響應優質宮廟文化　玉皇宮撙節神明節慶經費行善做公益

林瑞陽擔任宜蘭觀光大使　縣府6日辦桌迎客

美國交換學生華醫實習交流　引發校園開口說英文風潮

新北「樹林生命紀念館」6月將啟用　8日開放民眾參觀

端午佳節前夕送愛心　新北電器工會免費幫弱勢汰換燈具

黑膠圖書館招募「洗黑」志工　即日起開放報名

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

阻詐止付總動員！　退休翁遭假檢警詐騙440萬警成功保積蓄

南投陳府將軍廟飽受水災苦20餘年　蔡培慧：汛期前須改善

歡慶警察節40周年！警挽袖露手臂抽出紅紅鮮血　貫徹救命精神

「爆報台南」首集開講時事　發盟籲政府前瞻須務實

響應優質宮廟文化　玉皇宮撙節神明節慶經費行善做公益

林瑞陽擔任宜蘭觀光大使　縣府6日辦桌迎客

美國交換學生華醫實習交流　引發校園開口說英文風潮

新北「樹林生命紀念館」6月將啟用　8日開放民眾參觀

端午佳節前夕送愛心　新北電器工會免費幫弱勢汰換燈具

黑膠圖書館招募「洗黑」志工　即日起開放報名

童仲彥擁新歡罵前任愛錢　紅豆反嗆：沒女人就不行的噁男

影／新北等13縣市大雨特報　中彰投雲嘉南高「大雷雨警戒」

慎入！飼育員幫「印度支那虎」洗澡　雙臂慘被咬斷狂噴血

OTT才是大問題！陳耀祥：NCC擬視聽串流專法納管

李秀琴／與其嘗試開箱「未知福袋」　不如選最適合的人

攜帶、郵寄粽子出入境要注意！許多國家和地區有禁限要求

6歲喵罹「鬆皮症」…全身皮膚連眼皮都鬆弛　卻奇蹟被愛上

「華為兩年內出貨沒問題」　封測業者憂：貿易戰再打下去兩敗俱傷　

【走向內閣制】賴士葆／現行憲政運作的缺失

罕見！德軍考慮派出艦艇穿越台灣海峽　加入美法行列對抗中國

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

地方熱門新聞

桃園八德星空電影院　6/6開播..

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

熱氣球嘉年華　打造夢想童樂園

幼兒園參訪警分局　童體驗警裝備

一聽盧秀燕要來　百歲夫妻興奮整..

陸客遊日月潭不肯消費？全都因為..

海巡端午粽　關懷弱勢送「溫」情

遊府城掉行李　波麗士找回櫻花妹..

樹林生命紀念館　開放民眾參觀

通過全球驗證　洪瑞清生產世界級..

東石漁人碼頭龍舟賽端午節登場

印尼千人台南祈安　南警關心相護

看好嘉義觀光市場　國際潮牌酒店..

更多熱門

相關新聞

南部砂石5月還要漲　公平會要查了

南部砂石供需失衡，衝擊台積電南部廠區、前瞻建設等計畫進行，更有立委陳亭妃今（13）日爆料，5月還有一波漲價潮，直言公平會若不處理的話，公權力簡直被踩在腳底下，而公平會對此表示，一定會積極辦理，同時釐清漲價理由，目前已列為急要案件。

環團批解編水保區是為工業用水　水利署：無關

前瞻2期預算朝野共識　2275億再砍45億

前瞻執行率　國發會：年底九成沒問題

綠發選舉短片　諷藍是「擋擋黨」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

端午改運大公開！財水擺3方位　　

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

王金平宣布不參加國民黨內初選！

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面