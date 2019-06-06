7月新制！雙北公車上下車皆需刷卡　漏刷將無轉乘優惠

▲7月起雙北公車上下車皆需刷卡。（圖／資料照，記者李毓康攝。）

記者陳家祥／台北報導

雙北市民眾每天搭乘公車約有210萬次，但過去要上車刷卡還是下車刷卡並無統一。為減少民眾搭公車刷卡困擾，北市公運處6日宣布，從7月起雙北公車收費將統一改成「上下車皆需刷卡」，並分為二階段實施，第一階段從7月起採鼓勵性質，並享有轉乘優惠；第二階段則從明年2月起正式實施，若未完成上下車刷卡，將無法享有捷運、公車及YouBike轉乘優惠。

公運處表示，改為上下車刷卡後，可以蒐集更完整旅運資料，以利未來研擬更符合需求的路線或班次。此外，也能更精準計算轉乘優惠時間，更省去民眾不知該上車還是下車刷卡的困擾。

公運處強調，公車現在皆是一門配一刷卡機，不會影響上下車速度及行車時間，扣款方式依照下車站自動辨識搭乘段數來扣款，上車刷卡顯示票卡餘額並扣新台幣15元，下車刷卡則分別段別，分別有同段、二段、三段，顯示「扣0元」、「扣15元」、「扣30元」。

公運處表示，初期為鼓勵民眾，只要完成一次上下車皆刷卡就可參加抽獎，完成次數越多中獎機率越高；第二階段從109年2月1日開始，若未完成上下車刷卡，將無法享有轉乘捷運、公車、YouBike優惠。