毒品通緝犯拒捕還喊救人！　家中竟是改造槍枝工廠

▲陳嫌(左)騎車出現，警方立刻上前壓制。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

鳳山分局偵查隊緝毒小組日前接獲線報，一名37歲陳姓犯嫌長期在高雄市區四處進行販毒，經跟監蒐證後，見時機成熟，3日埋伏於陳嫌住家附近進行查緝，並且逮捕他，過程中與警方發生扭打，甚至還大喊救人，警方在他家搜出安非他命、大麻，甚至還有手槍和子彈、子彈半成品、底火等物，也一舉破獲改造槍枝工廠。

▲陳嫌被警方壓制。（圖／記者洪靖宜翻攝）

37歲陳姓犯嫌長期在高雄市區四處販毒，警方在接獲情資後立即成立專案小組，警方調查發現，陳嫌遭臺灣屏東地方檢察署通緝在案，經跟監蒐證後，見時機成熟，在3日埋伏於陳嫌住家附近進行查緝，看見陳嫌騎車出現，警方立即上前壓制，過程中，陳嫌知道自己有案在身，看見警方即拔腿狂奔，與警方發生扭打，過程中還大喊救人，但最後還是被警方逮捕。

▲陳嫌家中藏有毒品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

進入他住家執行搜索後，發現除了有有安非他命4小包）、大麻1包、電子磅秤2台、吸食器1組，竟還搜出手槍2支、彈匣4個、子彈11顆、子彈半成品12顆、底火1包、火藥1包、砂輪機1台及電鑽1支等證物，也一舉破獲改造槍枝工廠。

全案經詢陳嫌後，依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送地檢署偵辦、歸案。

▲紙中藏有槍管。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳嫌家中藏有子彈和彈夾。（圖／記者洪靖宜翻攝）