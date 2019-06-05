橋頭驚見「全台最噁心土壤」　高市環保局：要求7月底前清理完



▲黃煥彰PO出照片大喊太不可思議。（圖／翻攝黃煥彰臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

6月5日是世界環境日，但在高雄橋頭筆秀社區卻被揭露有塊「今年全台最噁心的土壤」，出現黃色、灰色、咖啡色等汙泥，令人看得怵目驚心；台南社大環境行動小組召集人黃煥彰在臉書PO出照片，沉重呼籲高雄市長韓國瑜拿出魄力，解決問題，對此，高雄市環保局回應，這個地點經過清理計畫核定後，目前已經正在執行清理作業。

▲高市環保局人員到場。（圖／記者洪靖宜攝）

黃煥彰不滿表示，高雄環保局說會改善，但3日到該社區空拍到的影像卻非常嚇人，且是「變本加厲」，夾雜黃色、咖啡色、灰色汙泥，甚至還有上百個鐵桶，這些鐵桶裝了何種廢溶液，被稱為「今年全台最噁心的土壤」，更表示筆秀社區居民經常聞到怪味道，高雄市環保局卻說很快就會改善了，黃煥彰除了要高雄市韓國瑜市長拿出魄力，解決問題，也質疑高市環保局是否有包庇之嫌，監察院應主動調查。

▲現場還能見到許多鐵桶。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，高雄市環保局也回應，這個地點早在107年10月就已經遭到查獲在案，並立即要求黃姓地主先依法提出清理計畫，經環保局核定後才能依法清理。而黃姓地主的清理計畫已於108年5月7日核定在案，所以目前這個場址是清理計畫經過核定後，正在執行中的清理作業。

▲高市環保局副局長吳家安，要求所有廢棄物要盡早清理完畢。（圖／記者洪靖宜攝）

環保局進一步說明，為了加強監督該場址的清理過程，不定期派員加強稽查，最近一次是5月30日稽查時發現有臭味溢散情況，就依違反空污法第32條告發，並要求業者儘速清除完畢；副局長吳家安表示，原先核定的計畫是現場全部的廢棄物都要在7月底前清理完畢，並且要求有臭味的鐵桶5日晚上以前要清理完成，明天一早派員查核。