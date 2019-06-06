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氣勢延續！美股三大指數繼續漲　道瓊指數收高上揚207點

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▲▼美股,紐約證券交易所（NYSE）。（圖／路透）

▲美股三大指數延續氣勢，持續上漲。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美股三大指數延續昨日氣勢，今日收盤繼續走高。道瓊指數終場上漲207.39點或0.82%，收在25539.57點；標普指數上漲22.88點或0.82%，收2826.15點；那斯達克指數上漲48.36點或0.64%；收報7575.48點。

個股方面，蘋果執行長庫克（Tim Cook ）表示，該公司並沒有在中美貿易戰中被中國當作目標，蘋果股價收盤時上漲1.6%。雲端服務公司Salesforce因營收超出預期表現，股價大漲5%。另外，消費必需品行業也上漲超過1％，其中，金寶湯公司股價大漲8.6%。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）4日出席「聯準會傾聽」（Fed Listens）時暗示，可能開啟寬鬆的貨幣政策「必要時可能降息」，以挽救美國經濟。消息一出之後刺激股市上漲，道瓊指數更是大漲超過500點，是今年第二好的表現。

鮑爾談及，Fed關心貿易戰一舉一動，至於美國應對中國、墨西哥等國家時陷入貿易爭端，不清楚這些問題怎麼解決，也不知道何時可以解決，但密切關注局勢發展對美國經濟前景產生的影響，「我們會採取適當的行動，維持經濟擴張和強健的就業市場，讓通膨率接近2%均衡目標。」

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關鍵字：美股,道瓊,美國股市,北美要聞

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