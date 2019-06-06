韓國瑜昔批不及格今稱「議員水準很高」　黃捷冷笑「說法反覆，情緒起伏大」　

▲高雄市議員黃捷認為韓國瑜請局處首長替議員鼓掌，實在是態度反覆 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜參加高雄市議會本次會期最後一天的時候，在議事殿堂公開稱讚高雄市議員「水準很高」，還當場要求局處官員為議員們鼓掌，但是對比6月3日在議會回擊市議員李喬如「不及格」，接著又在深夜臉書發文以16個字來形容「不及格問政」，兩相比較讓高雄市議員黃捷冷笑回應：「前後反覆，情緒起伏這麼大」。

5日上午，高雄市議會舉辦這個會期的閉幕，黃捷也出席參加，也聽到高雄市長韓國瑜在議事廳當中發表的感言，其中也包括了公開稱讚市議員水準很高以及為議員們鼓掌，不過黃捷說自己聽到這一段話之後，當場冷笑了好幾聲：「我不知道自己可以這樣可以前後反覆，情緒起伏這麼大，但我相信不管議員表現好不好都不是他說了算，我們是監督者，他是被監督者，是該由市民來評價他的表現、市府團隊，而不是他不斷的對議員來打分數」。

▲高雄市議員黃捷認為韓國瑜請局處首長替議員鼓掌，實在是態度反覆 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃捷口中的分數，就是針對韓國瑜在4日凌晨透過自己臉書發文，一開始就表達自己認為政治人物不及格的最高境界就是16個字，分別是以「居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人」，接下來的字字句句，都是針對陳菊及綠營的市議員們。

韓國瑜在臉書寫到：「如果前任市長第一任期的前五個月政績比我亮眼，我一定見賢思齊；如果前任市長每一次行政院會從不缺席，我一定反躬自省，如果某些議員曾經用今天對付我們團隊的刁鑽跋扈姿態痛罵過前朝市長與團隊，關於3000億負債、慶富弊案、氣爆善款去向、5000天坑、登革熱災情、貪汙人員下落、經濟指標下滑等等重大市政問題，我一定肅然起敬」。

黃捷提到，韓國瑜這次在議會質詢，有準備不周到的地方，從上任到現在，沒有花很多力氣在準備市政、備詢也好，或是準備市政推動，反而花很多力氣出國、或是準備總統大選，這對市民來說都是「不負責任、不夠用心」。