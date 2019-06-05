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海外民運人士拜訪立院　陳破空：盼民進黨明年國會過半

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▲▼立法院長蘇嘉全接見海外民運人士。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

▲立法院長蘇嘉全接見海外民運人士。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

記者林銘翰、徐政璿／台北報導

立法院長蘇嘉全5日上午在立法院秘書長林志嘉、陸委會副主委陳明祺亦陪同下，接見「認識台灣民主人權參訪團」一行，中國旅美作家陳破空表示，台灣作為國際社會的一員，守護自由民主與普世價值至關重要，他認為蔡政府在這方面表現可圈可點，因此期盼明年選舉民進黨國會席次能再次過半。

蘇嘉全表示，台灣現在已經是一個民主國家，任何人罵總統絕不會像在中國任意批評中國國家主席習近平那樣導致牢獄之災。然而，台灣的民主化之路一路走來很辛苦，是經歷多少民主前輩的犧牲奉獻才爭取得到。

蘇嘉全指出，根據美國自由之家之調查，台灣的世界自由度評比分數高達93分，在亞洲地區只有輸日本的96分，而中國僅拿到11分。如今台灣人民最珍貴的就是自由、民主、人權、法治等普世價值，大家心中都有自己的國家，每個人都熱愛台灣這片土地。

蘇嘉全認為，兩岸地理距離很近，但是在自由、民主的理念上則相隔遙遠，儘管中國一直想統治台灣，但台灣絕對無法接受中國的極權統治。台灣已經自由習慣了，而年輕世代的朋友已經習慣自由的感覺，「要他們重回過去的戒嚴時代是不可能的事情」。

蘇嘉全也說，為民主打拼的辛苦絕對是有代價的，畢竟民主非一天的爭取就可以唾手可得，必須累積非常多經驗與傳承，透過一代代的努力才能成功。台灣也是經歷幾十年才有今天民主成果，他相信有一天中國人民也會站起來向政府當局要求應該擁有的自由權利，因為「民主是全世界的普世價值，是國家應給人民的基本權利」。

陳破空則說，他身為中國八六學潮的組織者，在追求民主運動的過程中歷經入獄等挫折，當他看到台灣的民主成就，他就知道看到華人社會民主化的一線光芒，因此他把台灣當成自己的故鄉。他表示，台灣是亞洲的民主標竿，台灣的民主成就僅次於歐美國家，台灣的民主穩定，立法院更扮演民主化的重要推手，近期推動的同婚法案，自由觀念領先全亞洲，他每次來台灣都學到很多東西，未來也將持續為台灣民主加油。

此外，陳破空會後受訪時也提到，來到台灣並不是要「選邊站」，只是以一個旁觀者與中國民主運動的推動者身份，在美國做很多政治評論及寫作。他指出，中共對台滲透迫在眉睫，短兵相接，從網路戰全方位滲透，台灣不能掉以輕心。

對此陳破空認為，最近半年多以來，蔡英文政府運用民進黨在立法院過半席次的優勢下，採取措施反擊中共，作出比較強勢的反擊，表現是可圈可點，再加上行政院長蘇貞昌率領的內閣團隊也有不錯的施政表現，因此在這些基礎上「支持民進黨與蔡英文政府」，也力挺民進黨明年於國會席次能夠過半。

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關鍵字：蘇嘉全,陳破空,蘇嘉全,立法院

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