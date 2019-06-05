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《Discovery》成立遊戲工作室！　玩家化身「貝爺」荒野求生存

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▲《Discovery》宣布，將成立自己的探索遊戲工作室。（圖／翻攝自game informer twitter）

▲《Discovery》宣布成立探索遊戲工作室。（圖／翻攝自game informer twitter）

國際中心／綜合報導

知名的探索頻道公司《Discovery》宣布，他們將投入遊戲市場，已經成立了自己的探索遊戲工作室（Discovery Games Studios），預計會將頻道中的當紅節目製作成電玩遊戲，包括《原始生活21天》、《荒野求生》等。玩家未來就可在遊戲中體驗野外求生等樂趣。

綜合外媒報導，遊戲工作室未來將負責開發、授權，還會發行PC、手機移動裝置以及家電平台的遊戲，投入遊戲市場。目前遊戲作品涵蓋了自家的頻道節目，包括了《動物星球》、《家園頻道》等。

報導還提及，未來玩家就可化身《荒野求生》的「貝爺」，進行瘋狂的野外探險！目前探索遊戲工作室已與育碧（Ubisoft）、Code Horizon Studios等開發商合作，也正在開發更多遊戲，包括《致命捕撈》改編的同名遊戲。

近年來像是Netflix、 Google 等公司都已逐漸投入「遊戲開發製作」的市場，為的就是要搶食這塊大餅，例如這幾年相當火紅的影集《冰與火之歌》就曾推出過遊戲。

事實上，探索遊戲工作室先前便已授權過Scientifically Proven 的《荒野求生》節目改編成PS3與Xbox 360遊戲《Man Vs. Wild game》，除了現有的遊戲，工作室計畫未來將推出《原始生活21天》、《私酒大鬥法》等遊戲，預估會在2020年秋天推出。

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關鍵字：Discovery,北美要聞,電玩,遊戲

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