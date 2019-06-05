影迷注意！神隱少女、魔法公主重現愛知縣　吉卜力主題公園2022年開幕

▲吉卜力主題公園（ジブリパーク）將於2022年開幕。（圖／翻攝自吉卜力工作室官網，同下）

記者林瑩真／編譯

吉卜力工作室2017年宣布將在日本愛知縣開設官方主題公園，把經典的《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《霍爾的移動城堡》、《神隱少女》等作品通通包入主題公園。此計畫順利進行至今，日前官方宣布，吉卜力主題公園（ジブリパーク）將在2022年正式開幕！

綜合日媒報導，吉卜力工作室將佔地494畝的國際博覽會「愛・地球博紀念公園」園區留下，全面改造成吉卜力主題公園，特別以宮崎駿注重的環境理念來打造，結合園內現有的自然環境，因此不會有雲霄飛車等遊樂設施。

▲吉卜力主題公園將重現昭和時代的日本鄉村風貌。

不過相對的，吉卜力主題公園分為5大區域，在公園入口處的青春之丘（青春の丘エリア）以《霍爾的移動城堡》作為代表，也有著《心之谷》中的古董店，販售吉卜力周邊商品；咚咚森林（どんどこ森エリア）則是主打《龍貓》景點，重現昭和時代的日本鄉村風貌，可以享受在森林中散步的感覺；吉卜力的大倉庫（ジブリの大倉庫エリア）則是懷舊的日式、西式建築，結合商店、咖啡廳、展覽室及兒童遊樂區。

至於魔法之里（もののけの里エリア）的靈感來自《魔法公主》中達達拉城及蝦夷村落，可以看到「邪魔神」和「乙事主」的形象物，甚至體驗傳統木炭燒烤；魔女之谷（魔女の谷エリア）則是《魔女宅急便》的北歐風建築，提供休息、用餐空間。不過這2個區域預定是2023年登場。

▲▼還會有許多電影作品的經典場景。