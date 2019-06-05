美懷疑中國人為北京搞情報！《環時》總編嗆：一屆「敗家」的政府

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博，下同）

大陸中心／綜合報導

中國政府昨（4）日發布中國遊客赴美旅遊安全提醒，而在前一日也發布赴美留學預警，就因為美國執法人員對中國公民搞出入境盤查等騷擾的情況頻發。對此，《環球時報》總編輯胡錫進4日也發評論嗆，世界各國和各大城市都在競爭人氣，而華盛頓卻在阻斷美國保持各方面人氣的最大來源，這顯然是一屆「敗家」的美國政府。

文章表示，美國視中國這個國家為最大威脅，他們懷疑所有赴美中國人都為北京搞情報、幫著偷美國的技術，華盛頓還毫不珍惜中國人前往美國給他們各領域帶去的人氣，也不珍惜中國人促進的那部分消費，他們巴不得與中國「脫鉤」，這就是今天中國人從美國收到的信號。

無論中國人赴美旅遊還是留學，都相當於美國對華高質量的服務出口，「客戶就是上帝」這句話還是從西方學來的，而中國旅遊者和留學生就相當於美國的客戶，但如今去美國消費怎麼就被當成「賊」了？文章指出，美國太優越了，被全世界寵壞了，搞起店大欺客了，說難聽點，前幾代美國人積累了那個國家的繁榮和威望，而今天的美國政府很像是「敗家」的一代，它在毀掉外部世界對美國的尊重，用製造外界對美國的恐懼和無奈取而代之。

最後，文章說，美國如驚弓之鳥般盤查和屈辱對待中國學者、學生和遊客，正在中國人心目中摧毀美國的形象，不過可以預期的是，會有很多其他西方國家以及它們的城市、學校從中國連續發布的安全提醒中看到機會，從而讓美方感受到壓力，而華盛頓可以選擇麻木地面對這些壓力，但那就是它自己的事了。