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日本女性「拒穿高跟鞋上班」　「KuToo」連署運動將近2萬份　

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記者林瑩真／編譯

日本一名寫真偶像石川優実（Ishikawa Yumi）在網路發起「#KuToo」運動，要求政府禁止企業強制規定女性穿高跟鞋上班，經過1萬9000多人連署後，該請願書在3日被提交至日本厚生勞動省。

「我希望能脫離女性總必須穿高跟鞋上班的陋習！」綜合日媒報導，石川優実在社群網站上指出，日本女性長年被公司要求穿高跟鞋上班，她自己也曾被迫如此，因此希望日本政府關注此議題，讓女性從高跟鞋的痛苦中解放。

「#KuToo」事實上也是由「KUTSU」（鞋子）及「KUTSUU」（痛苦）兩個詞語結合而成的雙關語，另外也是對反對性騷擾的「#MeToo」國際運動致敬。此後，「KuToo」就在社交軟體上被女性用於談論自己的痛苦經歷，石川優実的發文也獲得超過6.7萬讚及近3萬條轉發。

隨後，石川優実發起請願活動，獲得1萬9000多人連署後，在3日將請願書提交至日本厚生勞動省。不過厚生勞動省平等就業機會部門的一名官員指出，目前還沒有法律限制企業管理員工的工作服裝，因此他們不打算改變相關規定，且男性也經常被要求打領帶、穿皮鞋，「若社會禮儀常識的觀念有變化，這些規則也會隨之改變」。

雖然日本首相安倍晉三承諾透過「女性經濟」政策給予職業女性權力，但日本在G7國家（七大工業國組織，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本）中，性別平等排名墊底；從世界經濟論壇的性別平等程度指數來看，在149個國家排名第110名。

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關鍵字：日本,女性,高跟鞋,KuToo運動,石川優実,歧視,平權,日韓要聞

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