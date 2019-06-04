影／隨蔡英文林園參拜　陳其邁暗酸「我來這裡比韓市長多次」

記者洪正達／高雄報導

民進黨初選民調即將到來，蔡、賴2人在4日前後來到高雄進行固樁，希望能取得2020出線的機會，陳其邁在傍晚的林園參拜行程中提到，民進黨對林園的建設承諾不會變，因為自己都是默默在做事的人，語畢甚至暗酸高雄市長韓國瑜「我來林園的次數好像比他還多」。

▲行政院副院長陳其邁暗酸自己來林園的次數比韓國瑜多。（圖／記者洪正達攝）

▲▼陳其邁下午隨總統蔡英文到林園三元殿參拜。（圖／記者洪正達攝）



陳其邁提到，中芸漁港過去左側的防波堤僅有125公尺長，2018年增建到250公尺，他相當感謝總統及行政院的支持，隨後又暗酸韓國瑜來到林園視察的次數比自己少，並強調自己來到林園不是要選市長，而是過去對林園建設的承諾一分一毫都不會跳票，包括橋頭科學園區、2025綠能產業等，這些都沒有跳票，包含捷運黃線、紅線延伸到路竹，中央總共補助了800億，尤其紅線往南延伸到林園部分，蔡英文也特別交代要加緊辦理。

陳其邁也說，自己不是亂說話的人，也不會換喊口號，甚至用念力拚經濟，反而實際的拚經濟，用心建設高雄及林園，並呼籲鄉親「建厝建一半，師傅不能換」，只要總統有交代，他仍會持續為林園地區努力，也希望民進黨就算過了初選也要團結。

▲蔡英文一下車便向熱情的民眾致意。（圖／記者洪正達攝）